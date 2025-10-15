Suman 67 los desaparecidos y 64 muertos por lluvias en 5 estados

Publicidad - LB2 -

Veracruz, Puebla e Hidalgo, son los estados más afectados en donde se tiene la intervención de 4 mil 300 elementos de la Marina en labores de apoyo a damnificados.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) .– Las intensas lluvias en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro dejaron un saldo de 64 personas fallecidas y 67 no localizadas en cinco estados del país, informó Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil.

Como resultado de esta emergencia, el titular de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, detalló que se reforzó el operativo con mil efectivos adicionales, además de 102 vehículos, nueve helicópteros, ocho aviones, cinco buques, 19 embarcaciones y 32 equipos de maquinaria pesada.

En tpotal son 4 mil 300 los elementos de la Marina que se encuentran adheridos al Plan D-N-III, que atiende la emergencia en los estados y municipipos afectados por las lluvias.

De acuerdo con los reportes de las fiscalías estatales, los estados más afectados por las precipitaciones fueron Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, donde se registraron los mayores daños e inundaciones.

“Del 6 al 9 de octubre se registraron intensas lluvias en el país; cinco estados fueron los más afectados. En Veracruz se reportaron 280 milímetros y en Puebla 286 milímetros, provocando el aumento del nivel de ríos y arroyos”, detalló Velázquez Alzúa.

En Veracruz, las lluvias impactaron 40 municipios, con un saldo de 29 personas fallecidas y 18 no localizadas. Los municipios de Poza Rica y Álamo concentran los mayores trabajos de apoyo a la población, informó la funcionaria.

En Puebla, 23 municipios resultaron afectados, de los cuales 17 presentan daños severos. El reporte estatal indica 13 fallecimientos y cuatro personas desaparecidas.

En Hidalgo, donde 28 municipios fueron impactados —23 de ellos con afectaciones mayores—, se confirmaron 21 muertes y 43 personas no localizadas, según los reportes sustentados por las carpetas abiertas ante la fiscalía estatal.

Por su parte, en San Luis Potosí, 12 municipios registraron daños, mientras que en Querétaro, con ocho municipios afectados, se reportó una persona fallecida, de acuerdo con la información de la fiscalía local.

Velázquez Alzúa recordó que se mantiene activo el número de atención 079, para reportar a familiares no localizados en las zonas afectadas, y aseguró que el Gobierno Federal continuará en coordinación con las autoridades locales.

