Suma EU al alcalde de San Luis Río Colorado a lista de políticos mexicanos sin visa

Publicidad - LB2 -

César Iván Sandoval fue retenido en la frontera cuando se dirigía a una reunión en Arizona.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde de San Luis Río Colorado, Sonora, César Iván Sandoval Gámez, se convirtió en el más reciente funcionario mexicano en perder su visa estadounidense, luego de ser retenido por autoridades migratorias al intentar ingresar a Arizona para asistir a una reunión oficial. La decisión se suma a una cadena de casos similares que han afectado a figuras políticas de alto perfil en México en los últimos meses.

De acuerdo con declaraciones del propio edil, la situación ocurrió durante una revisión secundaria en el cruce fronterizo. Aunque no se ha especificado el puerto exacto, el alcalde explicó que su visa fue cancelada sin mayores detalles, más allá de que se trató —según los agentes estadounidenses— de un “tema administrativo”. Sandoval aseguró que no enfrenta ninguna investigación ni en México ni en el extranjero y que siempre ha sido respetuoso de los procedimientos migratorios.

- Publicidad - HP1

“Quiero agradecer a todo el personal que nos atendió en la aduana, nos trataron excelentemente bien en todo momento, respeto absoluto”, expresó el alcalde morenista en un mensaje difundido en sus redes sociales. La visita que tenía programada en Arizona estaba relacionada con una firma de convenio sobre temas ambientales, en el marco de una colaboración educativa entre ambos lados de la frontera.

La cancelación de visas a funcionarios mexicanos no es un hecho aislado. En meses recientes, se ha informado de la revocación de visas a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y a su esposo; al exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo; y al exalcalde de Ensenada, Juan Francisco Gim. Aunque en varios de estos casos no se han ofrecido motivos oficiales, versiones periodísticas han relacionado estas decisiones con investigaciones en curso o posibles vínculos con actividades ilícitas, sin confirmación por parte del gobierno estadounidense.

En junio de este año, una presunta lista que circuló en medios digitales incluyó a otros gobernadores como Layda Sansores, Rubén Rocha Moya, Samuel García, Américo Villarreal y al senador Ricardo Monreal, acusándolos de vínculos con el crimen organizado. Sin embargo, la embajada de Estados Unidos en México desmintió la veracidad del documento y señaló que se trataba de desinformación.

Por ahora, César Iván Sandoval no ha dado a conocer si emprenderá alguna gestión formal para recuperar su visa o si su administración será afectada por esta restricción. El caso, sin embargo, reaviva la discusión sobre la creciente vigilancia del gobierno estadounidense hacia funcionarios mexicanos, particularmente en regiones fronterizas o con antecedentes de cooperación transfronteriza.

Mientras tanto, el alcalde continuará sus labores desde San Luis Río Colorado, en un contexto donde las relaciones entre autoridades locales mexicanas y sus contrapartes en Arizona son fundamentales para atender problemas compartidos, como el medio ambiente, seguridad y migración.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.