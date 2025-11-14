Solicita alcaldesa de Uruapan un plan especial de seguridad y fija plazo de dos meses

Publicidad - LB2 -

Grecia Quiroz pide una ofensiva directa contra grupos criminales y se deslinda de la marcha del 15 de noviembre.

Uruapan, Mich. (ADN/Staff) – La alcaldesa independiente de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, llamó este jueves al Gobierno federal a implementar un plan específico de seguridad para el municipio, al advertir que la población vive un “hartazgo profundo” frente a la violencia que azota a la región. En conferencia de prensa, la edil informó que ya solicitó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y a la presidenta Claudia Sheinbaum, una estrategia focalizada que atienda directamente las zonas de mayor presencia criminal.

Quiroz señaló que, aunque reconoce el Plan Paricutín como un primer paso dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, este resulta insuficiente ante la situación que enfrenta el municipio tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre. Por ello, exigió una intervención de mayor alcance que no se limite al perímetro urbano, sino que incluya una ofensiva directa en las comunidades donde operan grupos delictivos.

- Publicidad - HP1

La alcaldesa informó que acordó con las autoridades federales un plazo de dos meses para ver resultados medibles, con reuniones cada 15 días para revisar avances en las investigaciones y en el despliegue operativo. Agregó que la ciudadanía de Uruapan exige claridad sobre los responsables del ataque contra Manzo y que su administración insistirá en que el caso no quede impune.

Durante el encuentro con medios, Quiroz afirmó que gobernará pese al miedo y que su compromiso es continuar el legado de su esposo, Carlos Manzo, quien ganó la elección como candidato independiente. Aseguró que no abandonará el municipio y que su prioridad será reconstruir la confianza ciudadana desde el territorio, atendiendo personalmente las demandas de seguridad.

Respecto a la movilización convocada para el 15 de noviembre, la alcaldesa se deslindó y anunció que no participará, al señalar que su administración no organizó dicha protesta. “No sé por quién esté encabezada. Yo decidí no asistir”, afirmó. Subrayó que el “movimiento del sombrero”, expresión social surgida en Uruapan tras el asesinato de Manzo, debe mantenerse en el ámbito local y no mezclarse con convocatorias ajenas.

El contexto de seguridad en Michoacán provocó también el desplazamiento de altos mandos federales hacia la entidad. Este jueves, García Harfuch, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y el jefe de la Oficina de Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel, sostuvieron una reunión de dos horas y media en la 21 Zona Militar en Morelia. Posteriormente, el titular de la SSPC viajó por tierra a Uruapan para encontrarse con Quiroz y revisar las necesidades urgentes del municipio.

El Plan Paricutín, gestionado por la Secretaría de la Defensa Nacional, contempla un incremento de efectivos de Ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y Marina para desarticular células criminales, incautar armas y drogas, y reducir la capacidad operativa de grupos violentos, bajo lineamientos de respeto a los derechos humanos. El desafío, según la alcaldesa, será adaptar ese despliegue a la realidad específica de Uruapan y lograr resultados sostenidos.