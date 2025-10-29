Sheinbaum rechaza sanciones de EE.UU. a aerolíneas mexicanas y exige revisión bilateral

Publicidad - LB2 -

Washington canceló 13 rutas de Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús por “prácticas anticompetitivas”; México defiende su política aeroportuaria y pide diálogo diplomático

Ciudad de México (ADN/AFP).– La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó este miércoles la decisión del gobierno de Estados Unidos de cancelar 13 rutas de aerolíneas mexicanas hacia su territorio, en represalia por supuestas restricciones impuestas a vuelos estadounidenses.

“No estamos de acuerdo con esta decisión del Departamento de Transporte”, afirmó la mandataria durante su conferencia matutina, al calificar la medida como “injustificada y carente de fundamento técnico”.

El Departamento de Transporte de EE.UU. (DOT) acusó a las autoridades mexicanas de incurrir en prácticas anticompetitivas, al reducir las franjas horarias de vuelo de aerolíneas estadounidenses y trasladar sus operaciones de carga a una terminal fuera de la capital mexicana.

La sanción afecta a las tres principales empresas del sector: Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús.

Sheinbaum defendió la política aeroportuaria nacional y explicó que la reubicación de operaciones de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) —obra emblemática del expresidente Andrés Manuel López Obrador— se realizó por razones de seguridad y eficiencia operativa.

“Todas las empresas que se fueron al AIFA están felices (…), tienen más espacio, más seguridad y no hay un solo reclamo de ninguna compañía”, sostuvo.

La presidenta instruyó al canciller Juan Ramón de la Fuente a coordinar una reunión urgente con las autoridades estadounidenses para revisar el caso.

“Desde nuestra perspectiva no tiene ningún fundamento”, reiteró.

La controversia surge en un contexto de tensión bilateral creciente entre México y la administración de Donald Trump, marcada por disputas comerciales, migratorias y de seguridad.

