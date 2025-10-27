Sheinbaum descarta aranceles de EE.UU. el 1 de noviembre: “Seguimos negociando con el presidente Trump”

Publicidad - LB2 -

La mandataria asegura que el diálogo bilateral avanza y que no hay riesgo de nuevas tarifas; Ebrard viajará a Corea del Sur para cerrar acuerdos

Ciudad de México (AFP) – La presidenta Claudia Sheinbaum descartó este lunes que Estados Unidos imponga aranceles especiales a México el próximo 1 de noviembre, al asegurar que las negociaciones con el gobierno de Donald Trump avanzan de manera favorable.

“Seguimos trabajando y no hay ninguna situación, por lo pronto, en donde pudiera haber el primero de noviembre algún arancel especial”, afirmó la mandataria durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

El plazo de 90 días de negociación comercial entre ambos países vence el próximo sábado, luego de que Trump amenazara con aplicar tarifas del 30% a las exportaciones mexicanas, argumentando la existencia de “numerosas barreras no arancelarias”.

Conversación directa con Trump

Sheinbaum confirmó que habló con Trump el sábado pasado sobre el avance de las conversaciones y que ambos gobiernos acordaron extender unas semanas más el diálogo para resolver los temas pendientes.

“Vamos a dar unas semanas más para cerrar el tema de las 54 barreras no arancelarias que están ahí pendientes”, dijo la presidenta, al precisar que volverá a comunicarse con su homólogo estadounidense “en unas semanas más”.

Entre los puntos en discusión están las restricciones a empresas extranjeras en materia energética, así como obstáculos regulatorios en sectores como agricultura, telecomunicaciones y propiedad intelectual.

Negociaciones avanzadas

La presidenta reiteró que México está muy adelantado en las negociaciones con Estados Unidos y que su gobierno mantiene una comunicación constante con los equipos técnicos de ambos países.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará esta semana al foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Corea del Sur, donde se prevé que se cierren algunos de los acuerdos bilaterales.

“Vamos bien, hay diálogo, hay voluntad y, sobre todo, hay claridad de que el comercio entre México y Estados Unidos es mutuamente benéfico”, sostuvo Sheinbaum.

Contexto

Más del 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino Estados Unidos, su principal socio comercial dentro del T-MEC, que México, EE.UU. y Canadá revisarán en 2026.

Con el anuncio de hoy, el gobierno mexicano busca transmitir certidumbre a los mercados y a los sectores productivos, luego de semanas de especulación sobre una posible imposición de tarifas por parte de Washington.