Sheinbaum descarta acuerdos bilaterales: “El T-MEC es ley en México, EE.UU. y Canadá”

Publicidad - LB2 -

La presidenta aseguró que cualquier cambio al tratado requeriría una revisión profunda y que el proceso formal aún no inicia.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó la posibilidad de sustituir el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por acuerdos bilaterales, como propuso el presidente estadounidense Donald Trump, al afirmar que el pacto comercial “es ley” en los tres países y sólo podría modificarse mediante un proceso legislativo formal.

“El T-MEC es ley en Canadá, en Estados Unidos y en México. Pasó por el Congreso. Entonces, si quisiera cambiarse, tendría que hacerse una revisión muy profunda”, puntualizó la mandataria durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

- Publicidad - HP1

Las declaraciones de Sheinbaum responden a los comentarios de Trump, quien en su reunión con el primer ministro canadiense Mark Carney planteó la posibilidad de establecer nuevos acuerdos individuales entre los tres países de América del Norte.

La presidenta mexicana señaló que, aunque existen reuniones bilaterales en el marco del tratado, éstas forman parte del proceso de revisión técnica que México mantiene con Estados Unidos sobre cerca de 50 temas planteados por Washington, principalmente en materia laboral, energética y comercial.

“Muchas de ellas se están aclarando porque no necesariamente es la visión que ellos tienen”, explicó Sheinbaum. Como ejemplo, mencionó que Estados Unidos había señalado una supuesta falta de recursos para los tribunales laborales mexicanos, cuando el presupuesto estatal y federal combinado supera los 4 mil millones de pesos.

Respecto al proceso formal de revisión del T-MEC, previsto para 2026, la presidenta recordó que aún no se ha abierto oficialmente. Sin embargo, el Gobierno de México ya inició consultas nacionales encabezadas por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para recabar opiniones de pequeños, medianos y grandes empresarios sobre los temas que el país deberá plantear durante la evaluación.

En materia de seguridad, Sheinbaum destacó que existe “buen entendimiento” con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y aseguró que la mayor parte del tratado “se está respetando”.

“Somos optimistas”, concluyó la mandataria, al insistir en que el T-MEC continúa siendo el marco fundamental de la relación económica de México con América del Norte y que su gobierno no contempla ningún acuerdo paralelo fuera de sus términos.