Senadores de Morena y aliados condenan violencia en marcha del 15 de noviembre

Legisladores respaldan a la presidenta Claudia Sheinbaum y acusan a sectores conservadores de incitar al odio.

Ciudad de Mexico (ADN/Staff) – La mayoría parlamentaria en el Senado de la República, conformada por legisladores de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), emitió un pronunciamiento conjunto en el que condenan los hechos de violencia registrados durante la marcha del 15 de noviembre en la Ciudad de México, convocada por sectores identificados con la oposición.

A través del comunicado 506/2025, los senadores señalaron que durante la movilización se presentaron agresiones a elementos de seguridad, daños a espacios públicos y expresiones misóginas y clasistas, lo que —aseguraron— “evidencia el verdadero ánimo de sus organizadores”.

Aunque manifestaron su respeto a la libre expresión y a la protesta social como derechos constitucionales, advirtieron que ninguna forma de manifestación debe vulnerar la integridad física de personas ni la seguridad colectiva. “Lo sucedido ayer evidencia los intereses de la ultraderecha, cuya intención es promover discursos de odio y recurrir a la violencia para polarizar”, se lee en el documento.

El posicionamiento, firmado por más de 80 senadoras y senadores, refrenda el respaldo absoluto del bloque oficialista a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien horas antes también hizo un llamado a evitar provocaciones y a mantener las movilizaciones dentro del marco pacífico. En su mensaje, la presidenta sostuvo que la Cuarta Transformación no será frenada por actos violentos y pidió a la Fiscalía capitalina investigar el origen de los hechos.

En esa línea, los senadores afirmaron que México no permitirá que se impongan agendas que fomenten el miedo ni que se justifiquen retrocesos autoritarios, al tiempo que aseguraron que el país cuenta con una ciudadanía politizada y con memoria histórica para distinguir entre protestas legítimas y “maniobras de confrontación impulsadas por un bloque minoritario”.

“El pueblo tiene claridad política para distinguir entre una protesta genuina y los intentos de un bloque minoritario por engañarlo y confrontarlo”, subraya el texto. Asimismo, sostienen que el gobierno actual actúa con responsabilidad, escucha a la población y promueve la paz a través de acciones concretas.

El documento también remarca que el oficialismo no desacredita el derecho a manifestarse, al ser un movimiento surgido precisamente de la lucha social, pero advirtió que recurrir a la violencia resta legitimidad a cualquier causa. En un contexto de alta polarización, los legisladores instaron a mantener un debate político de altura, con argumentos, y sin incurrir en prácticas que desestabilicen.

Este posicionamiento se suma a una serie de declaraciones públicas realizadas desde el Ejecutivo y el Legislativo federal, tras los disturbios registrados en la reciente manifestación, en la que se congregaron diversas organizaciones y figuras de oposición bajo una convocatoria ciudadana. La polémica por estos hechos continúa generando reacciones tanto en círculos políticos como en la opinión pública, en medio de un panorama nacional marcado por la cercanía del proceso electoral de 2027.

