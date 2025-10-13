Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 13, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 13, 2025 | 16:53
    InicioMéxico

    “Seguimos en territorio, saldremos adelante”: Claudia Sheinbaum en su segundo recorrido en zonas afectadas por las lluvias

    México

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Como parte de su recorrido en territorio para auxiliar a la población afectada por las recientes lluvias, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó un recorrido por Pinal de Amoles, Querétaro, donde reiteró el mensaje de que el Gobierno de México tiene presupuesto suficiente para hacerle frente a la emergencia.

    Pinal de Amoles, Querétaro .- “En Querétaro recorrimos Pinal de Amoles, comunidad afectada por las pasadas lluvias. Seguimos en territorio; hay presupuesto suficiente para apoyar a todas las familias. Saldremos adelante”, publicó en sus redes sociales.

    En la conferencia matutina: “La mañanera del pueblo”, la Jefa del Ejecutivo Federal expuso que este lunes 13 de octubre, visitará los estados de Querétaro e Hidalgo mientras que, en los siguientes días, irá a San Luis Potosí y regresará al norte de Veracruz para continuar apoyando a las familias afectadas. El día de ayer visitó Puebla y Veracruz donde escuchó a pobladores y coordinó las acciones de auxilio.

    - Publicidad - HP1

    Cabe señalar que el Gobierno de México tiene destinado para este año una partida de más de 19 mil millones de pesos (mdp) para hacerle frente a las emergencias, de los cuales, se han destinado cerca de 3 mil mdp para atender a Guerrero y Oaxaca, los cuales sufrieron daños por el huracán Erick.

    Además, a partir de hoy 600 brigadas con 3 mil servidores de la nación de la Secretaría de Bienestar se despliegan en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí para realizar el Censo, casa por casa, en las zonas afectadas y comenzar con la entrega de los primeros apoyos a partir de esta semana.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    PREGÚNTALE A LUCIA 043 | ¿Terapia Artificial? con Ana Laura Casas

    ¿Puede la inteligencia artificial reemplazar al terapeuta humano?En este episodio de Preguntale a Lucía,...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Crean comités de Contraloría Social en obras de SEDATU

    Como parte del Programa Atención a las Causas Juárez por la Paz, los gobiernos...
    Estado

    Destaca Chihuahua a nivel nacional por su estrategia contra el Gusano Barrenador del Ganado

    La entidad mantiene sin registro de casos de la plaga. Chihuahua, Chih .- El estado...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.