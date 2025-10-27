Se reúnen campesinos del país con funcionarios federales

Publicidad - LB2 -

Agrupaciones de productores agrícolas, anunciaron bloqueos de carreteras en diversos estados del país de no haber una respuesta positiva, entre las que se encuentran, precio de garantía para el maíz y sacar los granos del T-Mec.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) .- Este lunes 27 de octubre, una comisión de diversos frentes campesinos, se reunirán con las autoridades federales para abordar la problemática del campo, y anunciaron que de no haber una respuesta positiva llevarán a efecto bloqueos en carreteras de diversos estados del país.

Anunciaron que, en las manifestaciones en las carreteras del país y edificios públicos, se guardará un minuto de silencio por los asesinatos de los lideres limoneros Bernardo Bravo y Javier Vargas, hechos ocurridos recientemente en Michoacán y Veracruz, respectivamente.

- Publicidad - HP1

Se espera que en la reunión estén presentes funcionarios de alto nivel de Hacienda, Relaciones Exteriores, Comercio y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

El Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), entre otras agrupaciones campesinas, exigen al Gobierno Federal establecer un peso de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz y más apoyos al campo, y que en la próxima negociación del T-Mec, los granos queden fuera de la negociación.

Esperan que las movilizaciones de los manifestantes comiencen a las 8:00 a.m. de este lunes y, en caso de no llegar a acuerdos con las autoridades, a las 10:00 a.m. habría bloqueos totales.

En el caso de Chihuahua esperan manifestaciones sobre la carretera Panamericana (Ciudad Juárez–Ahumada) y vías férreas en Cuauhtémoc y Jiménez.

Otros estados con carreteras y puntos que podría ser afectados son:

. – Sinaloa

. – Tamaulipas

. – Jalisco

. – Michoacán

. – Zacatecas

. – Nayarit

. – Guanajuato

. – Hidalgo

. – Querétaro

. – Sonora

. – Baja California

. – Durango

. – Tlaxcala

. – Estado de México

. – Colima, Puebla, Chiapas.

Lo que principalmente demandan los productores es:

. – Precio de garantía para el maíz de 7, 200 pesos por tonelada.

. – Exclusión de los granos básicos del T-MEC.

. – Creación de una banca de desarrollo agropecuario.

. – Reconocimiento de la agricultura nacional y revisión urgente de la ley nacional del agua.

. – Reestructuración de créditos para productores afectados.

. – Combate a la extorsión.

Anunciaron que, en las manifestaciones en las carreteras del país y edificios públicos, se guardará un minuto de silencio por los asesinatos de Bernardo Bravo y Javier Vargas e inmediatamente después entonarán el himno nacional como acto simbólico de la lucha que ya costó una lamentable cuota de sangre en la búsqueda del interés supremo de la nación “La Soberanía Alimentaria”.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.