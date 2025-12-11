Rompe México récord histórico con 8.3 millones de visitantes internacionales en octubre de 2025

Publicidad - LB2 -

El país recibió 79.3 millones de visitantes de enero a octubre, un 13.6% más que en 2024, con una derrama de 28 mil mdd.

Ciudad de México (ADN/Staff) – México registró en octubre de 2025 su mejor cifra histórica en materia de turismo internacional, al recibir a 8.3 millones de visitantes extranjeros, lo que representa un incremento del 10.7% respecto al mismo mes de 2024, según reportó la Secretaría de Turismo del Gobierno de México.

La derrama económica también alcanzó niveles sin precedentes, con 2 mil 440 millones de dólares, un 9.3% más que en el mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con el comunicado 546/2025, de enero a octubre de este año ingresaron al país 79.3 millones de visitantes internacionales, lo que representa un crecimiento acumulado del 13.6% frente al mismo periodo de 2024.

Estos datos consolidan a octubre como el mejor mes en la historia del turismo internacional en México, con la llegada de 17 mil turistas adicionales y un aumento generalizado en todos los indicadores del sector.

Durante su participación en la conferencia matutina del 11 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo atribuyó el crecimiento a múltiples factores, entre ellos la riqueza cultural de México, el reconocimiento a los pueblos originarios, el momento político actual con la llamada Cuarta Transformación y la llegada de la primera mujer a la Presidencia de la República.

“México está de moda”, afirmó, al destacar la hospitalidad del pueblo mexicano como uno de los grandes atractivos del país.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, explicó que la diferencia entre visitantes y turistas internacionales radica en que los primeros no pernoctan, mientras que los segundos sí lo hacen.

Precisó que 38.4 millones fueron turistas internacionales, un aumento del 5.8% respecto al año anterior, generando una derrama de 28 mil 218 millones de dólares, un 6.5% más que en 2024.

En cuanto al turismo nacional, se registró un incremento de 3 millones de personas mexicanas viajando dentro del país, alcanzando una ocupación de 92.6 millones de cuartos de hotel.

También se informó que 157.2 millones de pasajeros nacionales e internacionales arribaron a aeropuertos del país en los primeros 10 meses del año, cifra 2.5% mayor al año anterior.

Otros datos destacados fueron el aumento del 8.9% en turismo de cruceros, con una derrama del 12%; el incremento del 181% en pasajeros internacionales del Tren Maya, que ya ha transportado a más de 75 mil personas de otros países; y el crecimiento de 17.3% en visitas a museos y 2.1% en zonas arqueológicas.

También se resaltó el impacto del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos realizado en noviembre en Pachuca, Hidalgo, que dejó una derrama económica de más de 67 millones de pesos y una asistencia superior a las 62 mil personas.

El evento se llevará a cabo en 2026 por primera vez en Tamaulipas.

Finalmente, se anunció que México será el País Invitado en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026 en Madrid, España, del 21 al 25 de enero.

Por primera vez, los 32 estados del país participarán en este escaparate global, junto con más de 800 prestadores de servicios turísticos y representantes de pueblos originarios, consolidando a México como una potencia turística en el escenario internacional.

