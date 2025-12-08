Rompe México récord de empleo formal con más de 22.8 millones de plazas registradas ante el IMSS

Publicidad - LB2 -

Al cierre de noviembre de 2025, 86.7% de los empleos registrados son permanentes, según datos del IMSS.

Ciudad de México (ADN/Staff) – México alcanzó un nuevo récord histórico en generación de empleo formal, al registrar 22 millones 837 mil 768 puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al 30 de noviembre de 2025, la cifra más alta desde que existen registros, informó el Gobierno de México. Este crecimiento refleja una tendencia sostenida en la formalización laboral durante el año, con una tasa anual de incremento del 2.7%.

Durante la conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que este hito representa un indicador positivo para la economía nacional. Subrayó que la mayoría de estos empleos son formales y permanentes, lo que da cuenta de la estabilidad en el mercado laboral y de la consolidación del modelo económico impulsado por la Cuarta Transformación, el cual —afirmó— se traduce en empleo y mejora salarial.

Del total de empleos registrados, el 86.7% corresponde a plazas permanentes, es decir, 19 millones 800 mil 325 trabajadores con contratos estables. Además, se reporta que 9 millones 229 mil 547 puestos son ocupados por mujeres, quienes representan el 40.4% del total. En lo que va del año, este grupo ha sumado 98 mil nuevos empleos, lo que también representa un avance en la inclusión laboral con enfoque de género.

Según detalló el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, en noviembre se generaron 48 mil 595 nuevos empleos formales, acumulando 599 mil 389 durante 2025. En comparación anual, se han creado 194 mil 130 empleos más que en noviembre de 2024, lo que representa una tasa de crecimiento de 0.9% en ese periodo.

En cuanto a las condiciones laborales, el salario promedio de cotización ante el IMSS se ubicó en 624.9 pesos diarios, lo que representa un incremento del 7% en comparación con el mismo mes del año anterior. Esta cifra refleja el impacto de las políticas de incremento al salario mínimo, cuya próxima actualización será vigente a partir del 1 de enero de 2026: 315.04 pesos diarios a nivel nacional y 440.87 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte.

El reporte también hace referencia a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que en su más reciente medición trimestral indicó que México alcanzó 40 millones de puestos de trabajo remunerados en el segundo trimestre de 2025, con un crecimiento de 600 mil empleos frente al trimestre anterior. En cuanto a las remuneraciones, se registró un incremento de 298 mil millones de pesos, lo que representa un crecimiento anual de 6.5%.

Este repunte en el empleo formal ocurre en un contexto de recuperación económica tras los efectos de la pandemia y se consolida como uno de los principales indicadores que el gobierno federal destaca como evidencia del fortalecimiento económico del país. El desempeño del mercado laboral, según las autoridades, continuará siendo clave para las metas sociales y económicas del próximo año.

