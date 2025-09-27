Retienen y quitan visa a Diputado Federal de Morena cuando intentaba cruzar a EU

El también ex alcalde de Matamoros, Tamaulipas, fue retenido por el CBP durante 14 horas, y posteriormente escoltado para que regresara a México.
Matamoros, Tamaulipas (ADN/Arturo Hernández) .- El exalcalde de Matamoros y actual diputado federal por Morena, Mario López Hernández, este viernes por la tarde fue por retenido por 14 horas en uno de los cruces internacionales de esta frontera cuando buscaba ingresar a Estados Unidos.
El CBP en Brownsville, Texas, informo que a López Hernández lo tuvieron retenido por 14 horas en sus instalaciones, y que incluso fue interrogado, y que la mañana de este sábado fue escoltarlo a la salida de las instalaciones para que regresara a Matamoros.
Por el momento, el diputado no ha dado a conocer detalles sobre lo ocurrido.
Mario López, conocido como “La Borrega” en el mundo de la política, tiene una formación en el PVEM, pero actualmente su filiación es con Morena.
Su pasado político está plagado de acusaciones de corrupción, vínculos con la delincuencia organizada, y de actividades fiscales ilícitas.
También se dice que hay expedientes abiertos en su contra por parte de autoridades de Estados Unidos y que por ello fue detenido por el CBP de Texas al ser reconocido mientras intentaba cruzar la frontera.
