Resuelve Suprema Corte caso fiscal y confirma adeudo millonario de Ricardo Salinas

SCJN rechaza amparo de Grupo Elektra y valida cobro de 1.800 mdd reclamado por el SAT.

Ciudad de México (ADN/AFP) – La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propinó este jueves un revés jurídico al empresario Ricardo Salinas Pliego al rechazar, por unanimidad, un recurso de amparo con el que buscaba evitar el pago de un adeudo fiscal estimado en 33 mil millones de pesos —equivalentes a unos 1.800 millones de dólares— correspondiente al impuesto sobre la renta de su empresa Grupo Elektra. La resolución confirma la postura del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que sostuvo que los argumentos procesales del magnate eran improcedentes.

El fallo se inscribe en una disputa que lleva años en litigio y que en meses recientes escaló hacia el terreno político, luego de que Salinas Pliego ha insistido en que el gobierno federal ejerce una persecución en su contra, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que se trata exclusivamente de un asunto de legalidad fiscal. La mandataria subrayó esta mañana que “quien está politizando el caso es el grupo Salinas”, al señalar que el Estado únicamente exige el cumplimiento de obligaciones tributarias.

La decisión de la Corte fortalece la posición del SAT en torno a la validez de los créditos fiscales determinados a Grupo Elektra, los cuales se derivan de operaciones acumuladas en distintos ejercicios y revisiones iniciadas desde sexenios anteriores. El máximo tribunal desechó los argumentos del empresario, quien pretendía que su amparo fuera revisado con base en criterios adicionales y no en los que llevó a cabo el órgano recaudador.

Tras la sentencia, Grupo Salinas emitió un comunicado en el que acusó que el tribunal actuó bajo “instrucciones dictadas” por el gobierno federal y anticipó que acudirá a instancias adicionales, incluidas vías internacionales. El conglomerado afirmó que está dispuesto a pagar lo que considere “justo y correcto”, pero no, dijo, a lo que calificó como “extorsiones abusivas e ilegales”.

El empresario, uno de los hombres más ricos del país y dueño de TV Azteca, ha incrementado su confrontación pública con el gobierno en los últimos años y se ha erigido en la figura más visible de las corrientes de ultraderecha en México. Su respaldo al presidente argentino Javier Milei, así como su retórica en eventos partidarios, han acentuado la polarización. En octubre, durante una celebración por su cumpleaños 70, dejó entrever intenciones presidenciales mientras sus simpatizantes lo vitoreaban.

El litigio fiscal y la reacción tras el fallo podrían tensar aún más el entorno político rumbo a 2027, particularmente ante la creciente visibilidad del empresario y su intento por encabezar una agenda libertaria en México. Sin embargo, para las autoridades hacendarias, la sentencia reafirma que los adeudos fiscales de grandes contribuyentes deben resolverse en tribunales, sin excepciones ni consideraciones políticas.

El caso continuará su ruta jurídica en otras instancias, aunque la determinación unánime de la SCJN establece un precedente de peso en materia de litigios fiscales de alto monto y deja claro el cierre de una de las vías de defensa intentadas por Grupo Elektra.