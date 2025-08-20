Resalta la auditoría a la Anuies la importancia de la transparencia en educación

Publicidad - LB2 -

Durante la reciente entrega de la auditoría a las finanzas de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), se abordaron temas cruciales sobre la rendición de cuentas en el sector educativo.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- El funcionario encargado destacó la voluntad de las instituciones para aclarar el monto auditado, señalando que parte de este se debe a deficiencias metodológicas en la forma en que se presentan los informes financieros.

David Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), enfatizó la necesidad de que las autoridades educativas expliquen de manera clara cómo han manejado los recursos que la sociedad les ha confiado. Colmenares subrayó que la fiscalización no debe ser vista como un instrumento punitivo, sino como una herramienta preventiva que permite a las universidades y otros órganos autónomos mejorar su desempeño en beneficio de la sociedad.

Luis Armando González Placencia, secretario general de la Anuies, reconoció un cambio significativo en la forma en que se lleva a cabo la auditoría en México. Según González Placencia, el país ha transitado de un enfoque punitivo y persecutorio hacia uno que promueve la ayuda y la prevención. Este cambio, según él, ha sido fundamental para generar aprendizajes que permiten a las instituciones solventar las observaciones que reciben cada año, las cuales, destacó, han ido disminuyendo.

Además, el secretario general mencionó que las universidades no solo están comprometidas con la transparencia en la gestión de los recursos, sino que también están llevando a cabo “una verdadera transformación” de la educación pública en México. Esto implica no solo informar sobre los recursos recibidos y su uso, sino también ofrecer a los jóvenes una formación integral que va más allá de la mera preparación profesional.

En el contexto de la auditoría, los rectores de las universidades también hicieron un llamado para obtener un mayor presupuesto que les permita alcanzar una cobertura educativa del 55%. Este objetivo se enmarca dentro de un plan de austeridad que incluye 30 acciones, tales como la digitalización de procesos y el uso responsable de la infraestructura y el mobiliario existente.

González Placencia concluyó que todas las universidades están comprometidas con este programa de austeridad, el cual será presentado a la presidenta del país, Claudia Sheinbaum. La colaboración entre las instituciones educativas y las autoridades es crucial para garantizar una educación de calidad y accesible para todos los jóvenes en México.

