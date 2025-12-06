Reitera Sheinbaum que “no vencerán al pueblo de México ni a su Presidenta”

Publicidad - LB2 -

La mandataria encabezó el mitin por los siete años de la Cuarta Transformación en un Zócalo desbordado de simpatizantes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Al conmemorar los siete años del inicio de la llamada Cuarta Transformación (4T), la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el país ha cambiado de manera irreversible y que ningún ataque ni campaña de desinformación logrará revertir ese proceso.

Desde un Zócalo repleto de simpatizantes provenientes de todas las regiones del país, la mandataria lanzó un mensaje de unidad y respaldo popular a su gobierno, en el que advirtió que “por más campañas sucias que paguen, no vencerán al Pueblo de México ni a su Presidenta”.

El acto, celebrado en la capital del país, reunió a miles de personas desde varias horas antes del mitin principal. Entre consignas como “¡No estás sola!” y banderas ondeando con los colores nacionales y los emblemas de Morena, Sheinbaum enfatizó que su administración no permitirá un regreso a los tiempos donde, según dijo, el poder servía a unos cuantos.

“Llegamos al gobierno para dar continuidad y profundizar la Cuarta Transformación de la vida pública de México”, expresó ante los gritos de apoyo de sus simpatizantes.

Durante su discurso, la presidenta aseguró que la 4T representa un cambio de régimen, no solo de gobierno, y que la administración federal actual ha demostrado que “la modernidad puede levantarse desde abajo, sin excluir a nadie”.

También destacó que el proyecto de nación en marcha está basado en principios como la justicia social, la honestidad y la soberanía. A más de un año del arranque de su sexenio, Sheinbaum afirmó que el llamado “segundo piso” de la transformación ya comienza a consolidarse.

El mensaje tuvo un tono firme frente a las críticas que ha recibido su administración en medios de comunicación y redes sociales. Sheinbaum hizo referencia directa a las campañas que, según dijo, buscan deslegitimar al gobierno con el uso de “bots, robots y comentócratas”.

Afirmó que existe una alianza entre sectores conservadores nacionales y extranjeros que buscan frenar los avances del actual modelo de gobierno, pero sostuvo que “la razón y la justicia siempre prevalecen cuando hay un pueblo consciente”.

Además, la mandataria recordó reformas impulsadas desde la 4T, como la prohibición constitucional de condonar impuestos, señalando que ya no es posible permitir privilegios fiscales para las grandes corporaciones.

En este sentido, insistió en que “México ya cambió” y que quienes aspiran a restaurar el antiguo régimen “no han entendido” la nueva realidad política del país.

El evento también sirvió para mostrar la fuerza movilizadora del oficialismo. Las avenidas aledañas al Zócalo, como 20 de Noviembre, 5 de Mayo y Madero, se encontraban completamente ocupadas por contingentes de simpatizantes de Morena y organizaciones sociales, en un ambiente festivo con música, consignas y muestras de respaldo a Sheinbaum.

La concentración, organizada con motivo del séptimo aniversario del triunfo electoral de 2018, marca un punto simbólico en el inicio de la segunda etapa de su mandato.

La presidenta concluyó su mensaje reafirmando su compromiso con las causas del pueblo y prometió seguir gobernando con base en los principios del movimiento que encabeza.

Aunque no mencionó por nombre a actores políticos de oposición, el discurso se interpretó como una respuesta directa a las recientes críticas sobre temas de seguridad, economía y gobernabilidad.

