Registran protestas de maestros frente a Palacio Nacional en inicio de paro de 48 horas

Docentes inician paro de 48 horas para exigir aumento salarial y mejores condiciones laborales.

Ciudad de México (ADN/AFP) – Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se enfrentaron este jueves a elementos de seguridad frente a Palacio Nacional, en el arranque del paro de 48 horas convocado para exigir un incremento salarial y mejoras en sus condiciones laborales. En imágenes captadas por la agencia AFP, se observa a los manifestantes protegiéndose del gas lacrimógeno lanzado en la zona de la valla instalada alrededor del recinto presidencial.

La protesta inició desde temprana hora en el Zócalo capitalino, donde los contingentes de la CNTE buscaron avanzar hacia la entrada principal de Palacio Nacional para entregar un pliego petitorio. El perímetro se encontraba reforzado con cercas metálicas y personal antimotines debido a la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en su agenda matutina. Al intentar empujar la barrera, los docentes fueron repelidos con gas lacrimógeno, lo que desató momentos de tensión.

Los dirigentes de la CNTE afirmaron que el paro de 48 horas es una medida de presión ante lo que consideran una falta de respuesta del Gobierno federal a sus demandas salariales. Señalaron que, pese a los anuncios de incrementos graduales, los sueldos base no compensan el aumento en el costo de vida ni las brechas laborales que persisten en los planteles educativos del país.

De acuerdo con la organización magisterial, la protesta se replicará en diversos estados mediante marchas, bloqueos carreteros y asambleas regionales. En la Ciudad de México, la movilización se concentró en el Zócalo, donde los docentes denunciaron que los cercos de seguridad colocados alrededor de Palacio Nacional tienen como fin “limitar el derecho a la protesta y aislar al Ejecutivo de las demandas sociales”.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina reportó que los elementos en el perímetro actuaron bajo protocolos de contención y que el uso de gas lacrimógeno respondió a “intentonas de derribo de vallas”. Hasta el cierre de esta edición no se habían reportado personas detenidas ni lesiones de gravedad entre los manifestantes.

El paro de la CNTE ocurre en un contexto de alta movilización social y tensiones acumuladas entre el magisterio disidente y las autoridades federales. Organizaciones civiles y académicos han señalado que el conflicto podría escalar si no se instala una mesa de diálogo inmediata que atienda las exigencias de los docentes y garantice el ejercicio pleno del derecho a la manifestación pacífica.

Galerías

Foto: Alfredo Estrella/AFP | Unos hombres se protegen del gas lacrimógeno durante una protesta en la valla de seguridad del Palacio Nacional, donde se encontraba la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Ciudad de México, el 13 de noviembre de 2025. Foto: Alfredo Estrella/AFP | Unos hombres empujan una valla de seguridad durante una protesta afuera del Palacio Nacional, donde se encontraba la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Ciudad de México, el 13 de noviembre de 2025. Foto: Alfredo Estrella/AFP | La policía antimotines empuja a maestros durante una protesta afuera del Palacio Nacional, donde se encontraba la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Ciudad de México, el 13 de noviembre de 2025.