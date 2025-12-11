Refuerza SSPC coordinación con municipios para fortalecer la estrategia nacional de seguridad

Publicidad - LB2 -

Omar García Harfuch encabeza Asamblea Plenaria 2025 y destaca papel clave de gobiernos locales.

Ciudad de México (ADN/Staff) – Con el objetivo de consolidar la paz y mejorar la capacidad de respuesta en materia de seguridad pública a nivel local, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) llevó a cabo la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria 2025 de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, encabezada por el titular de la dependencia federal, Omar García Harfuch.

Durante su intervención, el secretario reiteró que los municipios representan la base del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al ser el primer punto de contacto con la ciudadanía y el nivel de gobierno más próximo para atender emergencias, denuncias y situaciones de riesgo. Subrayó que su fortalecimiento es clave para que la Estrategia Nacional de Seguridad tenga impacto directo en el territorio.

García Harfuch insistió en la necesidad de una coordinación efectiva, ágil y constante con los gobiernos municipales, basada en la confianza, el intercambio de información y operativos conjuntos. Añadió que el Gobierno de México mantendrá su respaldo a los municipios con capacitación, asesoría técnica y recursos normativos e institucionales para mejorar sus capacidades en seguridad.

Como parte de los avances logrados por esta colaboración, el secretario destacó la detención de más de 38 mil personas por delitos de alto impacto, así como el aseguramiento de más de 20 mil armas de fuego y 300 toneladas de droga en lo que va de la administración. También reconoció el papel de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina en el desmantelamiento de mil 760 laboratorios clandestinos para la producción de drogas sintéticas en 23 entidades del país.

En la asamblea, se aprobaron importantes acuerdos como la implementación y seguimiento del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, así como la agenda de trabajo para fortalecer la seguridad pública municipal. También se validaron los nuevos Estatutos de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, en concordancia con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Por su parte, Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), subrayó que el marco legal actual dota a los municipios de una estructura más robusta y moderna para operar. Enfatizó que mecanismos como el Mando Coordinado y el Mando Único ahora están normativamente definidos, lo que permitirá una mejor articulación entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

Geraldine Ponce, alcaldesa de Tepic, Nayarit, y presidenta de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, sostuvo que la seguridad se construye en el territorio: en colonias, escuelas, barrios y comunidades. Agregó que los municipios están comprometidos con la profesionalización de sus cuerpos policiales y con promover la cultura de la denuncia para mejorar la prevención del delito.

La SSPC concluyó que continuará trabajando de forma articulada con estados y municipios para consolidar una estrategia de seguridad que priorice la proximidad social, la confianza ciudadana y la paz en todas las regiones del país.

