Refuerza Gabinete de Seguridad colaboración con transportistas para mejorar seguridad en carreteras

Se reporta reducción del 54% en robo al autotransporte entre 2018 y 2025, según Guardia Nacional.

Ciudad de México (ADN/Staff) – Con el objetivo de consolidar una estrategia nacional coordinada para mejorar la seguridad en las carreteras del país, autoridades del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México sostuvieron una reunión con representantes de cámaras y asociaciones del autotransporte. En el encuentro se acordó la instalación de mesas de trabajo subsecuentes que incluirán la participación de autoridades estatales y municipales, con el fin de evaluar avances y reforzar las acciones contra el robo y la extorsión en vías federales.

Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y la Secretaría de Gobernación (Segob) encabezaron el diálogo con representantes del sector transportista. La reunión forma parte de una estrategia para fortalecer la cooperación institucional, asegurar un flujo constante de información y atender con mayor eficacia las demandas del gremio, clave para la economía nacional.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, agradeció la participación de las cámaras y empresas del autotransporte y aseguró que las peticiones presentadas serán atendidas de forma coordinada entre los distintos niveles de gobierno. Informó que se está reforzando la capacidad de inteligencia e investigación de la dependencia, con un seguimiento puntual a las carpetas de investigación por robo a transportistas registradas ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Dentro del marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, García Harfuch afirmó que se incorporarán las inquietudes del sector transportista para mejorar las condiciones de seguridad en los principales corredores carreteros del país. Reiteró que se convocará a autoridades estatales y municipales en los próximos encuentros, con el objetivo de perfeccionar los operativos y mecanismos de prevención.

Por su parte, el comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés Hernández, presentó datos que reflejan una reducción del 54% en el robo a transportistas entre 2018 y 2025. Explicó que se han identificado 12 estados y 22 tramos carreteros de alta incidencia delictiva, lo que permitió desplegar estrategias con corredores seguros, monitoreo satelital del transporte de carga y acompañamiento a caravanas, todo ello apoyado en tecnología y trabajo territorial.

Cortés Hernández detalló que la Guardia Nacional ha sostenido hasta la fecha 495 reuniones con representantes del sector para ajustar despliegues operativos y reducir los tiempos de respuesta. Subrayó que estas acciones han contribuido a fortalecer la confianza entre las autoridades y el gremio transportista, pieza fundamental para la economía, el comercio y la conectividad en todo el país.

Durante su intervención, el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, destacó la relevancia económica y social del sector transportista. Refrendó el compromiso del Gobierno federal de trabajar en soluciones estructurales que garanticen su seguridad, además de mantener un diálogo permanente que permita dar seguimiento a sus demandas y propuestas.

En la reunión participaron también representantes del Servicio de Protección Federal, funcionarios del área de política criminal, así como integrantes de las principales cámaras y asociaciones del autotransporte de carga y servicios. Todos coincidieron en la importancia de sostener un esquema de colaboración institucional que permita transitar hacia un modelo de seguridad más eficaz y preventivo en las carreteras del país.

