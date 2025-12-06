Reconoce Sheinbaum a legisladores por aprobar Ley Nacional del Agua

Publicidad - LB2 -

La presidenta celebró que la ley impida el acaparamiento del recurso hídrico por privados.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, expresó este sábado su agradecimiento a diputados y senadores por la aprobación de la nueva Ley General de Aguas Nacionales, la cual, aseguró, marca un cambio estructural en el manejo del recurso hídrico en el país al evitar su acaparamiento por intereses privados y restituir su carácter de bien nacional.

Durante un acto público en el Zócalo de la Ciudad de México, previo a una marcha conmemorativa por el arribo de Morena al poder federal, Sheinbaum reconoció la labor del Congreso de la Unión en la reciente reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Como muestra de respaldo institucional, los legisladores tuvieron un lugar destacado frente al templete desde el cual la presidenta dirigió su mensaje.

“Es algo trascendente, recupera el agua como recurso natural de la Nación, así como el derecho humano al agua”, señaló Sheinbaum al dirigirse a los asistentes, entre los que se encontraban miembros del gabinete, legisladores y simpatizantes del movimiento que llevó a Morena al poder en 2018. A solicitud de la mandataria, el público ofreció un aplauso a los legisladores, quienes respondieron coreando “¡Presidenta, presidenta!” de pie.

La aprobación de esta ley representa el cumplimiento de una deuda legislativa pendiente desde 2012, cuando se reformó el artículo 4° constitucional para reconocer el acceso al agua como un derecho humano, lo que implicaba la obligación del Congreso de expedir una nueva ley reglamentaria en la materia. Durante más de una década, organizaciones sociales, académicos y comunidades afectadas por la escasez o contaminación del agua habían exigido la emisión de esta legislación.

La nueva Ley General de Aguas Nacionales establece nuevas reglas para la distribución, uso y gestión del agua en el país. Entre sus ejes principales se encuentra el principio de equidad en el acceso, la prioridad al uso doméstico y ambiental sobre los intereses industriales o agropecuarios de gran escala, así como la prohibición de prácticas que favorezcan el acaparamiento o la privatización de cuerpos de agua.

Este tema tiene especial relevancia en estados como Chihuahua, donde los conflictos por el agua —especialmente en la región centro-sur y en la cuenca del Río Conchos— han generado tensiones entre agricultores, autoridades federales y estatales. En 2020, la disputa por el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 con Estados Unidos derivó en enfrentamientos en la presa La Boquilla, evidenciando la fragilidad institucional en torno al manejo del recurso.

Con esta reforma, el gobierno federal busca fortalecer el marco legal para garantizar el acceso equitativo al agua, en un contexto nacional marcado por el estrés hídrico, el crecimiento urbano desordenado y los efectos del cambio climático. Aún falta conocer la reglamentación secundaria y cómo se implementará a nivel estatal y municipal, especialmente en zonas del norte del país, donde la presión sobre acuíferos y ríos es cada vez más intensa.

