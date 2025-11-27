Reconoce Presidenta Claudia Sheinbaum a personal de auxilio por respuesta tras lluvias intensas

Publicidad - LB2 -

Destaca operación histórica del Plan DN-III-E y Plan Marina en cinco estados del país.

Ciudad de México (ADN/Staff) – En un acto celebrado en el Centro Estratégico Militar de Acopio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció y condecoró este miércoles a elementos de las Fuerzas Armadas y servidores públicos que participaron en la atención a las comunidades afectadas por las intensas lluvias ocurridas durante octubre en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

“A nombre del pueblo de México, y desde lo más profundo de mi corazón, gracias a todas y todos ustedes por engrandecer a la nación”, expresó la mandataria al rendir homenaje al personal que formó parte de los despliegues del Plan DN-III-E y el Plan Marina. Sheinbaum subrayó que su actuación no solo fue eficaz, sino que mostró “el rostro más noble de la patria” en momentos de emergencia.

- Publicidad - HP1

Durante su intervención, la presidenta destacó la colaboración entre dependencias federales y gobiernos estatales para responder en menos de un mes a la contingencia climática. Reconoció particularmente a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, así como a los mandatarios de Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro, por su entrega y coordinación en la atención a la población afectada.

Como parte del acto, se entregaron 455 condecoraciones, distribuidas entre 120 elementos del Ejército, 30 de la Fuerza Aérea Mexicana, 120 de la Guardia Nacional, 120 de la Marina y 65 servidores públicos, en reconocimiento por su servicio durante las operaciones de rescate, auxilio y reconstrucción.

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, detalló que el Ejército desplegó más de 9 mil efectivos, 146 vehículos, 23 aeronaves, 57 equipos de maquinaria pesada y seis plantas potabilizadoras, además de realizar 1,557 operaciones aéreas, el mayor puente aéreo registrado en la historia del país, para transportar 494 toneladas de insumos. También se evacuaron 510 personas por vía aérea, se trasladaron más de 11 mil a albergues y se despejaron 372 mil metros lineales de vialidades afectadas.

Por su parte, el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó que el despliegue naval incluyó a 5,735 elementos, 7 buques, 18 aeronaves y 112 vehículos, además de la instalación de 70 centros de acopio y 5 puentes marítimos. En total, se brindó auxilio a más de 100 mil personas, se entregaron 100 mil despensas, se realizaron casi 30 mil atenciones médicas y se evacuaron más de 14 mil personas.

Ambos funcionarios coincidieron en que la operación no solo respondió con eficacia, sino también con sentido humano, resaltando la entrega del personal en terreno, muchas veces bajo condiciones de riesgo.

La presidenta Sheinbaum finalizó su mensaje con un llamado a no permitir que nadie minimice la labor de quienes sirven al país en momentos críticos: “No solo portan un uniforme, representan historia, valentía y compromiso”. Con este reconocimiento, el Gobierno de México reiteró su respaldo al personal civil y militar que actúa en emergencias, y reafirmó el compromiso institucional de atender con prontitud y dignidad a las poblaciones más vulnerables.