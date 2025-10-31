Reconoce México gesto de España como primer paso hacia disculpa histórica

Publicidad - LB2 -

Sheinbaum celebra que España admita injusticias durante la conquista, aunque afirma que aún falta una disculpa formal.

Ciudad de México (ADN/AFP) – El Gobierno de México consideró como un “primer paso” el reciente reconocimiento del gobierno español sobre las injusticias cometidas durante la conquista de América, una etapa histórica que por siglos ha sido objeto de controversia y debate, y que en los últimos años ha reavivado tensiones diplomáticas entre ambos países.

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró públicamente las declaraciones del canciller español José Manuel Albares, quien durante la inauguración de una exposición en Madrid dedicada a la mujer indígena mexicana, afirmó que “hubo dolor e injusticia hacia los pueblos originarios”, y que esa parte de la historia “no puede negarse ni olvidarse”. Para el gobierno mexicano, estas palabras representan un giro relevante en la postura que España ha mantenido hasta ahora sobre el pasado colonial.

- Publicidad - HP1

Las tensiones se remontan a marzo de 2019, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta al rey Felipe VI y al papa Francisco solicitando una disculpa por los abusos cometidos durante la conquista. Aunque el Vaticano respondió con una carta conciliadora, la monarquía española optó por el silencio, lo que fue interpretado por el gobierno mexicano como una negativa tácita.

Desde entonces, el tema ha formado parte del discurso público de la llamada Cuarta Transformación, que ha buscado colocar la reivindicación de los pueblos originarios como una prioridad de justicia histórica. La presidenta Sheinbaum, cercana política e ideológicamente a López Obrador, ha retomado esta exigencia y subrayó este viernes que el reconocimiento verbal de Albares es solo un inicio. “Tiene que continuar”, afirmó en su conferencia matutina, donde presentó un video con las declaraciones del funcionario español.

Para Sheinbaum, este gesto no surge espontáneamente, sino como resultado de una insistencia constante por parte del gobierno mexicano en señalar las heridas aún abiertas del periodo colonial. Dijo también que el agravio comienza a saldarse con este tipo de reconocimientos, aunque reiteró que su administración sigue esperando una respuesta formal a la carta enviada hace más de seis años.

El gobierno español, encabezado por el socialista Pedro Sánchez, no ha emitido hasta el momento una declaración oficial que represente a la monarquía en este asunto. Sin embargo, el pronunciamiento del canciller podría marcar una pauta en el camino hacia una posible reconciliación histórica entre ambos países, cuyas relaciones están cargadas de vínculos culturales, económicos y migratorios, pero también de una memoria conflictiva.

México y España mantienen una densa relación bilateral, con múltiples acuerdos de cooperación, inversión y comercio. No obstante, episodios como el de la carta de 2019 han puesto a prueba la diplomacia entre ambas naciones. El gesto reciente podría abrir la puerta a un diálogo más profundo sobre el pasado y sus repercusiones en el presente, en especial en lo que respecta a los derechos y reconocimiento de los pueblos indígenas.