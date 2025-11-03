Reafirma Sheinbaum estrategia de seguridad con enfoque en justicia y cero impunidad

Publicidad - LB2 -

La presidenta reiteró que la violencia no se resuelve con guerra, sino con inteligencia y atención a las causas.

Ciudad de México (ADN/Staff) – En respuesta a los recientes hechos de violencia en Michoacán, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, subrayó que la solución a la inseguridad en el país no pasa por la militarización ni por repetir estrategias fallidas del pasado, sino por reforzar la justicia, la inteligencia y el trabajo con la sociedad. “La fuerza del Estado es la justicia”, declaró la mandataria, al pronunciarse sobre un homicidio ocurrido en esa entidad.

Durante un posicionamiento público, Sheinbaum expresó su condena al crimen y ofreció condolencias a la familia de la víctima, sin detallar de qué caso se trataba. En ese marco, aprovechó para reiterar que su administración seguirá apostando por una política de “cero impunidad”, alejada de la guerra contra el narcotráfico iniciada en 2006 bajo el sexenio de Felipe Calderón y continuada, en parte, por Enrique Peña Nieto.

Según la presidenta, la estrategia de guerra no sólo fue ineficaz, sino que derivó en el agravamiento de la violencia en regiones como Michoacán. Recordó que bajo los gobiernos anteriores se recurrió a medidas como la formación de grupos de autodefensa armados desde el Estado, lo que a su juicio no resolvió la problemática y debilitó el Estado de derecho. “Eso no funcionó”, reiteró.

Sheinbaum destacó que su política de seguridad se sustenta en tres pilares: atención a las causas sociales, inteligencia operativa y fortalecimiento del sistema judicial. Aseguró que estas acciones deben ir de la mano y aplicarse simultáneamente. “No se trata sólo de presencia (del Estado), sino de que haya investigación, judicialización y un verdadero acceso a la justicia”, indicó.

Asimismo, hizo énfasis en la necesidad de reconstruir el sistema de justicia mexicano para que los presuntos delincuentes puedan ser detenidos legalmente y juzgados conforme a derecho, sin recurrir a mecanismos extrajudiciales o violatorios de los derechos humanos. Esto, dijo, es parte del compromiso con la justicia social y el Estado de derecho.

Finalmente, la presidenta envió un mensaje directo a los habitantes de Michoacán: “Vamos a estar cerca de Michoacán, no están solos y no los vamos a dejar solos, de Uruapan y de todo Michoacán, igual que de todo el país”. Con ello, reiteró el compromiso de su administración para atender los focos rojos de violencia con una estrategia centrada en las instituciones, el trabajo de inteligencia y el fortalecimiento del tejido social.