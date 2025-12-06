Reafirma Sheinbaum continuidad del T-MEC: “México y Estados Unidos se necesitan”

Publicidad - LB2 -

La presidenta subrayó que México mantendrá relaciones comerciales sin ceder soberanía ante presiones externas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – En el marco de la celebración por los siete años del inicio de la Cuarta Transformación, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la relación comercial con Estados Unidos se mantendrá sólida a través del T-MEC, al tiempo que dejó claro que México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país, y que no aceptará intromisiones que vulneren su soberanía.

Ante una multitud congregada en el Zócalo capitalino, la mandataria abordó el tema de la relación bilateral con Estados Unidos, uno de los puntos sensibles en el actual contexto geopolítico. Desde el templete principal, Sheinbaum sostuvo que México puede sostener una relación de respeto y cooperación con su vecino del norte, siempre con base en los principios de igualdad, dignidad y no intervención.

“Hemos demostrado que se puede tener una buena relación con Estados Unidos, poniendo los principios del país de frente”, afirmó.

Durante su discurso, que se extendió por más de una hora, la presidenta fue enfática al decir que el pueblo de México “bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto del extranjero que le sea lascivo a su integridad, independencia y soberanía”.

La declaración cobra relevancia ante los recientes posicionamientos de actores políticos y mediáticos en Estados Unidos sobre temas como seguridad, migración y comercio.

“La nación no aceptará golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano. En pocas palabras, México es un país libre, independiente y soberano. No somos colonia ni protectorado de nadie”, expresó Sheinbaum, en una parte del discurso que generó aplausos entre los asistentes, muchos de ellos pertenecientes a organizaciones sociales y sindicales que se movilizaron desde distintas entidades del país.

Respecto al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), vigente desde 2020, Sheinbaum reiteró su compromiso con la continuidad del acuerdo, al considerar que es una herramienta clave para el desarrollo económico de la región. “La relación comercial con Estados Unidos continuará, porque nuestras economías se necesitan mutuamente para competir con otras regiones del mundo”, señaló, en alusión a los retos económicos globales y la creciente competencia con Asia.

El mensaje busca dar certidumbre a inversionistas y socios comerciales, en un momento en el que se aproxima una revisión del T-MEC programada para 2026, así como posibles cambios en la política exterior de Estados Unidos ante su próximo proceso electoral.

Sheinbaum ha adoptado un discurso que combina soberanía con pragmatismo económico, intentando mantener el equilibrio entre la defensa de los intereses nacionales y la necesidad de integración productiva en América del Norte.

A lo largo del evento, la presidenta también saludó personalmente a decenas de asistentes, en una muestra de cercanía política que ha caracterizado a los eventos masivos del movimiento que encabeza.

El acto, además de conmemorar siete años del triunfo electoral de Morena, sirvió para enviar señales tanto a la oposición interna como al entorno internacional, en una etapa donde México busca consolidar su posición como socio confiable y como país con una política exterior firme e independiente.

