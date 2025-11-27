Reafirma Ricardo Monreal apertura al diálogo y detalla agenda legislativa rumbo al cierre de periodo

Publicidad - LB2 -

Avanza Ley de Aguas con modificaciones tras reuniones con productores; vapeadores, economía circular e igualdad, entre los temas clave.

Ciudad de México (ADN/Staff) – En el marco de la conferencia semanal Legislativa del Pueblo, el diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, delineó los principales temas que marcarán el cierre del actual periodo ordinario de sesiones. Acompañado por legisladoras y legisladores, reafirmó su compromiso con la apertura al diálogo, la inclusión de diversos sectores y el respeto al orden constitucional.

Uno de los temas centrales fue la iniciativa de Ley General de Aguas, cuyo dictamen fue pospuesto para incorporar las inquietudes planteadas por productores agrícolas de varios estados, incluyendo Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato y Baja California. Monreal explicó que, tras reuniones con representantes del campo, se acordó modificar aspectos clave de la propuesta original para evitar afectaciones a pequeños productores y garantizar certeza jurídica sobre el uso del agua concesionada.

- Publicidad - HP1

Entre las modificaciones anunciadas destacan: mantener el vínculo legal entre tierra y agua para su transmisión o herencia, facilitar la regularización de pozos, prohibir el uso del agua agrícola para fines distintos a los autorizados y revisar la redacción del traslado de agua para evitar criminalizar prácticas tradicionales. “Van a haber modificaciones, muchas de sus solicitudes son razonables y justas”, dijo el legislador, quien adelantó que el dictamen podría ser liberado en las próximas horas.

En cuanto al papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Monreal fue enfático al advertir sobre límites constitucionales en sus decisiones. Reiteró que la “cosa juzgada” está protegida por los artículos 14 y 17 de la Constitución, y que reabrir casos ya resueltos generaría inseguridad jurídica. Cuestionó también la intervención del máximo tribunal en asuntos de representación indígena en gobiernos municipales, señalando que la Corte “no puede modificar el contenido constitucional, esa es facultad exclusiva del Congreso”.

Respecto a la agenda legislativa, Monreal detalló que las próximas dos semanas estarán marcadas por sesiones intensas que incluirán temas como la prohibición de vapeadores, reformas a la Ley General de Salud, la Ley de Economía Circular, la Ley de Ascensos en la Armada, así como nombramientos en Hacienda, una moneda conmemorativa por el 200 aniversario de la consolidación de la Independencia y la declaratoria del 2026 como el “Año de Margarita Maza Parada”.

Sobre los vapeadores, el diputado reconoció la presión de grupos de interés pero sostuvo que la prioridad será la salud pública. “Hay cabilderos distorsionando… pero nuestro deber es defender el interés de la población, no de las empresas”, declaró, subrayando que la reforma busca frenar el uso entre jóvenes ante el aumento del consumo y la evidencia médica de sus efectos negativos.

En otro tema, al ser consultado por los rumores sobre una eventual salida del fiscal general Alejandro Gertz Manero, Monreal afirmó no tener información oficial, pero expresó una opinión favorable sobre su desempeño: “Es un hombre con capacidad jurídica, cuidadoso y no protagonista. Prefiero funcionarios que resuelvan, no que hablen en medios”. También reconoció como figuras respetables a Ernestina Godoy y al ministro en retiro Arturo Zaldívar, ante posibles escenarios de renovación en la Fiscalía.

Entre otros asuntos abordados en la conferencia, Monreal mencionó que la Cámara estudia medidas para frenar el reclutamiento forzado de menores por parte del crimen organizado y adelantó que podría abrirse un debate legislativo futuro sobre el consumo público de cannabis. Además, reiteró su disposición para reunirse con sectores productivos, industriales o sociales que soliciten ser escuchados: “La puerta está abierta para todos, esa es la lógica de este ejercicio democrático”.

Con un cierre de periodo legislativo marcado por agendas intensas y temas de alto impacto, Monreal aseguró que el compromiso de su grupo parlamentario será escuchar, construir acuerdos y responder con responsabilidad a los desafíos que enfrenta el país en materia hídrica, sanitaria, ambiental y de justicia social.