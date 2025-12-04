Reafirma Alejandro Pérez Cuéllar compromiso con productores de Chihuahua ante reformas a la Ley de Aguas

Publicidad - LB2 -

El legislador juarense destacó en San Lázaro que las nuevas disposiciones responden a peticiones directas del campo chihuahuense.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En un mensaje dirigido desde la tribuna de la Cámara de Diputados, el legislador juarense Alejandro Pérez Cuéllar reafirmó su respaldo a las y los productores agrícolas de Chihuahua, al defender el dictamen de la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales.

Aseguró que el contenido de esta reforma es resultado de un diálogo abierto y sostenido con el sector productivo de la entidad, que expresó de forma directa sus inquietudes y necesidades durante semanas de mesas de trabajo.

El diputado federal subrayó que la iniciativa presidencial fue modificada en 68 puntos clave para garantizar la protección de quienes viven del campo, en particular en estados con severas condiciones de sequía como Chihuahua. Aseguró que estas modificaciones fortalecen la seguridad jurídica sobre el uso del agua, evitan prácticas especulativas y priorizan el uso social y productivo del recurso hídrico.

Uno de los cambios más significativos es la garantía de que al vender, heredar o transmitir una parcela, la concesión de agua asociada a ella se mantendrá vigente con el nuevo propietario. Esta disposición —afirmó el legislador— protege el binomio tierra–agua y evita que el acceso al recurso se fragmente o se pierda por trámites burocráticos. Además, se estableció un plazo de 20 días para que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emita nuevos títulos de concesión en casos de herencia, lo que otorga certeza jurídica a las familias rurales.

Pérez Cuéllar también destacó que con esta reforma se termina con el acaparamiento de concesiones, al regular su uso y eliminar figuras que permitían acumular derechos sin explotarlos, práctica que —dijo— profundizó las desigualdades en el acceso al agua durante décadas. “El agua es un bien de la nación, no un instrumento financiero”, sentenció.

Otro aspecto relevante del dictamen es la creación del Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, cuyo objetivo será dotar del recurso a comunidades históricamente marginadas, con énfasis en pueblos indígenas y zonas rurales en situación de alta vulnerabilidad. También se incluyó un apartado para fomentar la captación comunitaria de agua pluvial, aclarando que nadie podrá apropiarse del agua de lluvia, frente a rumores que habían generado incertidumbre en el sector.

En su mensaje, el diputado dirigió palabras directas a las y los productores de Chihuahua: “Hablo desde un estado golpeado por la sequía, donde cada gota de agua cuenta; donde la tierra es sustento, historia, herencia y futuro”. Aseguró que todas sus peticiones fueron consideradas y que esta reforma responde al llamado urgente de corregir un sistema que generaba inequidades y dejaba en el abandono a vastas regiones productivas del país.

Finalmente, Pérez Cuéllar concluyó que esta reforma no responde a intereses partidistas, sino al interés nacional. “Es del campo, de la gente, de México”, dijo. Añadió que las decisiones tomadas en este momento definirán si las futuras generaciones contarán con agua suficiente para producir alimentos, desarrollarse y vivir con dignidad, especialmente en regiones como Chihuahua, donde el agua es sinónimo de supervivencia.

