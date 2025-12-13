Procesarán a ex funcionarios de Pemex por avalar pensión vitalicia a María Amparo Casar

Publicidad - LB2 -

El MPF formalizará cargos contra dos ex directivos de Pemex por autorizar en 2004 una pensión mensual de 125 mil pesos a la actual presidenta de MCCI.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El Ministerio Público Federal formulará cargos en contra de dos ex funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) por su presunta participación en la autorización y pago de una pensión vitalicia a María Amparo Casar, actual presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), otorgada en 2004 tras el fallecimiento de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla.

De acuerdo con información del Poder Judicial de la Federación, el expediente contempla la probable comisión del delito de *uso ilícito de atribuciones y facultades, señalando como coacusados a **Miguel Ángel Feijóo* y *Teresa Maldonado Ordóñez*, ambos ex trabajadores de la empresa productiva del Estado, quienes habrían intervenido en el procedimiento administrativo que derivó en el otorgamiento del beneficio económico.

Los cargos serán formalizados en una audiencia programada para el próximo martes en un juzgado federal, luego de que el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito resolviera, el pasado 25 de noviembre, la competencia judicial del caso, permitiendo avanzar en el proceso penal.

Este procedimiento se da después de que la Fiscalía General de la República judicializara una carpeta de investigación también en contra de *María Amparo Casar, por su probable intervención en la obtención de una pensión vitalicia mensual de aproximadamente **125 mil pesos*, concedida a partir de octubre de 2004 por funcionarios de Pemex, tras el suicidio de su esposo, quien ocupaba un cargo de confianza dentro de la petrolera.

Según consta en la investigación iniciada originalmente por la Fiscalía del entonces Distrito Federal, el entonces gerente corporativo de Recursos Humanos de Pemex, Marco Antonio Murillo Soberanis, instruyó a Miguel Ángel Feijóo, quien se desempeñaba como gerente de Administración Financiera, para realizar los trámites necesarios para el pago de la pensión post mortem y otros beneficios a los familiares del trabajador fallecido.

Carlos Fernando Márquez Padilla García ingresó a Pemex el 1 de junio de 2004 como coordinador de asesores del director de Administración de la empresa y falleció el *7 de octubre de ese mismo año. Apenas semanas después, el **15 de octubre*, Casar solicitó formalmente la pensión y el cobro del seguro correspondiente.

En mayo de 2024, el entonces director general de Pemex, *Octavio Romero Oropeza, informó durante una conferencia matutina del ex presidente Andrés Manuel López Obrador que el **primer pago de la pensión fue emitido el 29 de octubre de 2004*, apenas 22 días después del fallecimiento del trabajador, lo que calificó como un procedimiento inusualmente rápido.

Además de Feijóo, también se imputará a Teresa Maldonado Ordóñez, quien en ese periodo laboraba en la Subgerencia de Recursos Financieros de Pemex y habría participado directamente en la ejecución del procedimiento administrativo que permitió la dispersión de los recursos, cerrando así el círculo de responsabilidades señaladas por la autoridad federal.

Con información de “La Jornada”

