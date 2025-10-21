Movil - LB1A -
    Presidenta de la Unión Europea inaugura altar de muertos

    México

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Presidenta Van der Leyden inaugura en Estrasburgo “Altar de Muertos” de la representación mexicana.

    Ciudad de México .- Dentro de las actividades desplegadas por la Presidenta de la Comisión Europea, Úrsula van der Leyden  en la sesión otoñal del Parlamento Europeo, llevada a cabo en su sede en Estrasburgo, Francia, la funcionaria inauguró el día de hoy el Altar de Muertos que la Embajada de México en Bélgica, representada por S.E. Rogelio Grandghillomme,  y el personal de la Misión de México ante el Consejo de Europa, prepararon dentro del marco de la tradicional muestra de este patrimonio cultural inmaterial que, año con año se presenta en Estrasburgo, Francia.

    Durante su discurso, la Presidenta van der Leyden expresó su reconocimiento y aprecio hacia las culturas, la riqueza cultural y la historia de México, expresando que “ha llegado el momento de dar el salto a otro nivel de relaciones con los buenos amigos, como es México, que por tantos años hemos estado juntos”.

    Con ello la Presidenta van der Leyden expresó el interés por proseguir con el acercamiento a nuestro país a través de la actualización del Acuerdo Comercial con la Unión Europea, mismo que esta previsto se concrete en el primer trimestre del próximo año.

    Úrsula van der Leyden cerró su discurso con un emotivo grito de |Viva México! Que dio pauta a la entrada de un conjunto de mariachis que entonaron piezas tradicionales, en tanto legisladores, embajadores e invitados admiraban el Altar de Muertos ubicado en el vestíbulo del imponente edificio parlamentario.

