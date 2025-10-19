Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 19, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 19, 2025 | 20:05
    InicioMéxico

    Presidenta Claudia Sheinbaum continua recorriendo zonas afectadas por lluvias

    México

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff
    Publicidad - LB2 -

    La mandataria recorrió municipios de Veracruz, Hidalgo y Puebla para supervisar la entrega de apoyos, la limpieza y el restablecimiento de servicios en comunidades afectadas.

    Ciudad de México (ADN/Staff) – A poco más de una semana de las intensas lluvias registradas en Puebla, Hidalgo, Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo continúa atendiendo personalmente, en territorio, a las zonas afectadas.

    Durante el fin de semana del 17 al 19 de octubre, la mandataria supervisó los trabajos de limpieza, apoyo, distribución de despensas, apertura de caminos y restablecimiento de servicios en Poza Rica, Álamo y Tempoal (Veracruz); Huehuetla y Tianguistengo (Hidalgo); así como Pantepec (Puebla).

    - Publicidad - HP1

    En sus recorridos estuvo acompañada por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, y el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta.

    En su diálogo con las familias damnificadas, Sheinbaum reiteró su compromiso con la población afectada y subrayó que el Gobierno de México trabaja de manera coordinada con autoridades estatales y federales para acelerar la recuperación:

    “No están solos”, expresó la Presidenta a las y los habitantes durante su visita a colonias y albergues.

    Micrositio de información: www.gob.mx/reporteporlluvias

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa? ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
    No dudes en enviarnos un correo

    ¿Valoras nuestro trabajo? Apóyanos con tu patrocinio.
    https://www.adiario.mx/patrocinios/

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 048 | Prioridad a Niñez y Familias

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En este episodio de Los...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Deportes

    Juarense Clarissa Armendáriz rompe récord: primera mexicana en ganar el Mr. & Mrs. Universe 2025

    La juarense obtuvo su carnet profesional tras coronarse campeona en Inglaterra, marcando un hito...
    México

    Monitorea Gobierno de México crecimiento del Río Pánuco; al momento no representa riesgo

    Desde Tampico, Tamaulipas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Gobierno de México...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.