Presidenta Claudia Sheinbaum continua recorriendo zonas afectadas por lluvias

La mandataria recorrió municipios de Veracruz, Hidalgo y Puebla para supervisar la entrega de apoyos, la limpieza y el restablecimiento de servicios en comunidades afectadas.

Ciudad de México (ADN/Staff) – A poco más de una semana de las intensas lluvias registradas en Puebla, Hidalgo, Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo continúa atendiendo personalmente, en territorio, a las zonas afectadas.

Durante el fin de semana del 17 al 19 de octubre, la mandataria supervisó los trabajos de limpieza, apoyo, distribución de despensas, apertura de caminos y restablecimiento de servicios en Poza Rica, Álamo y Tempoal (Veracruz); Huehuetla y Tianguistengo (Hidalgo); así como Pantepec (Puebla).

En sus recorridos estuvo acompañada por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, y el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta.

En su diálogo con las familias damnificadas, Sheinbaum reiteró su compromiso con la población afectada y subrayó que el Gobierno de México trabaja de manera coordinada con autoridades estatales y federales para acelerar la recuperación:

“No están solos”, expresó la Presidenta a las y los habitantes durante su visita a colonias y albergues.

