Presenta Gobierno de México plan integral contra el abuso sexual para fortalecer justicia y fomentar un cambio cultural

La estrategia contempla homologar el delito de abuso sexual, capacitar a instituciones y promover la denuncia con campañas nacionales.

Ciudad de México (ADN/Staff) – Con el objetivo de reforzar la procuración de justicia para mujeres y niñas, así como de promover un cambio cultural que erradique la violencia sexual desde sus raíces, el Gobierno de México presentó este jueves el Plan Integral contra el Abuso Sexual, una estrategia nacional que articula siete líneas de acción centradas en prevención, acceso a la justicia, formación institucional y transformación social.

Durante la conferencia matutina de este 6 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que el plan busca establecer el acoso y abuso sexual como delitos penales en todas las entidades del país, mediante una homologación legal que elimine las disparidades entre los códigos penales estatales. “Se trata de que las mujeres se sientan seguras, que se respete su derecho a vivir sin violencia y que el acceso a la justicia sea real y ágil”, dijo la mandataria.

El plan fue presentado formalmente por Citlalli Hernández Mora, secretaria de las Mujeres, quien aseguró que la estrategia es un mensaje directo para niñas, jóvenes y mujeres adultas: “No están solas. Hay una Presidenta que las cuida y una Secretaría que trabaja todos los días para protegerlas”. La funcionaria llamó también a los hombres y a la sociedad en general a construir una nueva convivencia basada en el respeto mutuo.

Uno de los ejes centrales es la homologación del tipo penal de abuso sexual como delito grave en todo el país, lo cual implicará una reforma coordinada con los Congresos estatales. Para ello, el próximo 13 de noviembre se llevará a cabo una reunión con las presidentas de las Comisiones de Género de los 32 poderes legislativos locales.

Asimismo, el plan contempla el fortalecimiento de las rutas de denuncia a través de campañas de información dirigidas a mujeres, con énfasis en el uso de la Línea 079, y la coordinación con fiscalías estatales para asegurar un proceso judicial con perspectiva de género, seguro y más eficiente. En paralelo, se firmará un convenio con la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia para garantizar la aplicación uniforme de protocolos de atención.

Otro punto relevante es la capacitación institucional, que incluirá formación especializada para personal del sistema de justicia, así como para operadores del transporte público en coordinación con secretarías de movilidad estatales. Se busca que tanto ministerios públicos como conductores y personal de transporte estén preparados para actuar de forma adecuada ante situaciones de violencia sexual.

La Secretaría de las Mujeres también impulsará campañas de concientización dirigidas especialmente a hombres en espacios públicos, centros de trabajo, escuelas y transporte, con el fin de transformar patrones culturales que perpetúan la violencia. Estas campañas se lanzarán oficialmente el próximo 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Finalmente, el gobierno federal reiteró que el Plan Integral no sólo responde a una necesidad urgente en términos de seguridad y justicia para las mujeres, sino que también representa un esfuerzo estructural por modificar de fondo las relaciones sociales que normalizan el acoso y el abuso. La estrategia marca una ruta de acción concreta que, de acuerdo con el Ejecutivo, busca garantizar que ninguna mujer en México esté sola ante la violencia.

