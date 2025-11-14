Presenta Gobierno de México los Frijoles Bienestar y promueve feria nacional sobre agrobiodiversidad

Publicidad - LB2 -

Frijoles Bienestar busca pagar precios justos al productor y distribuir sin intermediarios a través de Tiendas Bienestar.

Ciudad de México (ADN/Staff) – En el marco del Día Nacional del Frijol, el Gobierno de México presentó el programa Frijoles Bienestar, una estrategia orientada a garantizar la conservación de las semillas nativas, mejorar los ingresos de pequeños productores y acercar este alimento básico a precios accesibles para la población. El anuncio fue encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina, donde también invitó a la ciudadanía a participar en la Feria del Frijol y la Agrobiodiversidad.

El programa forma parte de la iniciativa Alimentación para el Bienestar y contempla la adquisición directa de frijol, principalmente en los estados de Zacatecas, Durango y Nayarit, sin intermediarios. El grano, una vez cribado y empacado, será distribuido en las Tiendas Bienestar con un precio de 30 pesos por kilo. Las variedades disponibles serán, por ahora, frijol negro y frijol pinto, dos de los más consumidos en el país.

- Publicidad - HP1

La presidenta Sheinbaum subrayó que este esfuerzo forma parte de una política integral para recuperar el consumo de frijol en México, un alimento esencial en la dieta nacional que ha disminuido su presencia en los hogares. “El frijol es muy alimenticio y con este esquema buscamos que nuestras semillas se conserven y que los productores vivan bien”, señaló, reiterando el objetivo de pagar un precio justo al productor y ofrecer al consumidor un costo accesible, sin intermediación comercial.

La Feria del Frijol y la Agrobiodiversidad, organizada por el Gobierno de México, se lleva a cabo los días 14 y 15 de noviembre en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, de 10:00 a 18:00 horas. El evento cuenta con la participación de productoras y productores, talleres, muestras gastronómicas, actividades culturales, intercambio de saberes tradicionales, juegos y expoventa de productos derivados del frijol y otros cultivos nativos.

Durante su participación, María Luisa Albores, titular del programa Alimentación para el Bienestar, destacó que México es centro de origen y domesticación del frijol, con 57 especies presentes en el país, de las cuales 31 son endémicas. En ese sentido, recordó que el programa también busca fortalecer la soberanía alimentaria en el marco del Plan México, que promueve la autosuficiencia mediante la producción local y sustentable de alimentos.

La funcionaria también hizo énfasis en los beneficios nutricionales del frijol, destacando su contenido de proteínas, fibra soluble, minerales como el hierro y ácido fólico, además de propiedades que ayudan a regular el colesterol y los niveles de azúcar en la sangre. Su consumo, añadió, es especialmente relevante frente a las proteínas de origen animal, ya que puede contribuir a la prevención de enfermedades cardiovasculares y a la mejora de la salud intestinal.

Con este programa, el Gobierno de México busca no solo apoyar a los agricultores de frijol de pequeña escala, sino también revalorar este cultivo esencial en la cultura, la alimentación y la economía del país. El esfuerzo se alinea con políticas públicas enfocadas en la justicia social, la autosuficiencia alimentaria y la conservación de la biodiversidad agrícola de México.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.