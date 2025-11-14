Presenta Gobierno de México estrategia “Tulum Renace” para un desarrollo turístico más justo y sostenible

Publicidad - LB2 -

Se implementarán 128 acciones en cuatro ejes para ordenar, promover y proteger el destino turístico en crecimiento.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El Gobierno de México presentó este viernes la estrategia Tulum Renace: más justo, seguro y sostenible, un ambicioso plan con 128 acciones orientadas a ordenar el desarrollo turístico del destino ubicado en el Caribe mexicano. La iniciativa busca equilibrar el crecimiento económico con la protección ambiental y la justicia social para los habitantes del municipio, uno de los más visitados del país.

Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que uno de los primeros pasos de esta estrategia será la apertura de playas públicas en Tulum, garantizando el libre acceso como un derecho. Además, celebró que el turismo en México sigue en ascenso y se ha consolidado como una actividad clave en la economía nacional.

“México está de moda, no solo por sus playas, sino por su historia y su grandeza cultural. Desde 2018 y con el cambio de gobierno en 2024, hemos puesto el foco en el turismo con justicia y sostenibilidad”, afirmó la mandataria, al referirse al impacto positivo que tienen estas políticas en comunidades locales.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, explicó que el programa se estructura en cuatro ejes: regulación ordenada de atractivos turísticos, manejo urbano y ambiental responsable, desarrollo y promoción turística, y mejora de infraestructura. Entre las medidas anunciadas se incluye un reglamento de uso adecuado de las playas, un programa de ordenamiento ecológico, una campaña de promoción turística y la creación de espacios recreativos como un corredor deportivo en el Parque del Jaguar.

Según la funcionaria, Tulum ha recibido en lo que va del año más de 1.3 millones de visitantes, con una ocupación hotelera del 75.8 %. El aeropuerto local reportó un incremento del 9.4 % en su actividad. En este contexto, resaltó la coordinación interinstitucional y entre distintos niveles de gobierno para atender el crecimiento del destino sin perder de vista la protección ambiental ni los derechos comunitarios.

Desde un enlace en vivo desde Tulum, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, subrayó que la estrategia busca “garantizar playas libres como un derecho” y apuntó a la construcción de un modelo turístico con prosperidad compartida. También anunció que el destino será sede de importantes eventos culturales y deportivos, como la Feria Aeroespacial “Tulum, el show”, el Torneo PGA Tour de golf, un festival de yoga, cine y la Convención Nacional de Bodas.

Durante el evento, también se dieron a conocer cifras destacadas del sector turístico a nivel nacional. Entre enero y septiembre de este año, la llegada de visitantes internacionales creció 14 %, mientras que la derrama económica aumentó 6.2 %, con ingresos por 25 mil 778 millones de dólares. Los pasajeros de cruceros aumentaron 10.6 %, y su gasto promedio se elevó 11.6 %. Las llegadas en vuelos nacionales crecieron 3.3 % y en vuelos internacionales 1.4 %, con Italia, Canadá, China, Corea del Sur y Argentina como mercados emergentes.

También se reportó un crecimiento del 16.9 % en visitantes a museos, y del 2.6 % en zonas arqueológicas. En total, se ocuparon 78.3 millones de cuartos de hotel de enero a septiembre, mientras que los aeropuertos mexicanos atendieron a más de 142 millones de pasajeros, superando los registros de 2024.

Finalmente, la secretaria Rodríguez invitó al público a visitar el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos 2025, que se celebra hasta el 16 de noviembre en Pachuca, Hidalgo, con la participación de los 177 Pueblos Mágicos del país, 90 compradores turísticos y pabellones gastronómicos, culturales, artesanales y de medicina tradicional. La funcionaria reiteró que México continúa posicionándose como un referente turístico global, ahora con un enfoque más humano, ordenado y sustentable.

