Presenta Gabinete de Seguridad detenciones clave y avances contra extorsión, robo y violencia criminal

Las acciones incluyeron golpes financieros, traslados penitenciarios y operativos en La Laguna, Sinaloa, Michoacán y el Estado de México

Ciudad de México (ADN/Staff) – El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó sobre acciones relevantes realizadas durante la semana como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, con resultados que incluyeron detenciones de objetivos prioritarios, aseguramientos de armas y droga, bloqueo de cuentas financieras y traslados penitenciarios, así como avances en el combate a la extorsión y al robo de transporte de carga.

Durante la conferencia, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer la detención de Edgar “N”, alias “El Limones”, identificado como operador de una célula criminal vinculada a la facción de Los Cabrera, con presencia en Durango, Coahuila y Chihuahua, dedicada a la extorsión sistemática de comerciantes, ganaderos y productores de la región de La Laguna.

“Estas acciones representan un golpe directo a la estructura operativa y financiera de este grupo criminal, debilitando su capacidad de operación y reduciendo su margen de violencia en la región”.

Como resultado de cateos coordinados entre fuerzas federales y autoridades estatales, se aseguraron armas largas y cortas, droga, equipo táctico, vehículos, además del bloqueo de cuentas bancarias y empresas fachada utilizadas para lavado de dinero, tras detectar operaciones financieras irregulares. La Fiscalía General de la República obtuvo prisión preventiva contra el principal detenido y se prevén más órdenes de aprehensión por diversos delitos, incluida extorsión agravada.

En Sinaloa, se reportó la detención de cuatro personas en Culiacán, entre ellas un presunto líder criminal identificado como Saúl “N”, alias “El Jaguar”, así como el aseguramiento de artefactos explosivos, armas y vehículos robados, en acciones conjuntas de la Secretaría de la Defensa Nacional y la SSPC.

Respecto a Michoacán, se informó el traslado de 25 personas privadas de la libertad desde penales estatales hacia centros federales, como parte del plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con el objetivo de reducir riesgos de motines, liderazgo criminal y extorsión desde prisión. Las personas trasladadas presentaban vínculos delictivos activos y capacidad económica para corromper personal penitenciario.

El general secretario de la Defensa Nacional detalló además el despliegue de más de mil 600 elementos en zonas limoneras y aguacateras de Michoacán, con presencia permanente en empacadoras, patrullajes, acompañamientos a productores y acciones de inteligencia, lo que ha derivado en más de 200 detenciones y el aseguramiento de armas, vehículos y explosivos desde noviembre.

En el Estado de México e Hidalgo, autoridades federales y estatales desarticularon un grupo dedicado al robo de transporte de carga con violencia, tras una investigación de cinco meses. Se realizaron cateos en siete inmuebles y se logró la detención de 12 personas, así como el aseguramiento de armas, vehículos, hidrocarburo, mercancía robada e inhibidores de señal. De manera paralela, la Guardia Nacional reportó una reducción del 13% en el robo al transporte de carga tras operativos coordinados.

Finalmente, se destacó que, desde el inicio de la estrategia nacional contra la extorsión el 6 de julio, se han detenido más de 600 personas por este delito y se fortalecieron acciones como la armonización legislativa, el uso del 089, revisiones penitenciarias y el bloqueo de señal telefónica en cárceles, como parte de un enfoque integral para contener uno de los delitos de mayor impacto social.

