Presenta Claudia Sheinbaum el “Plan México” ante el Foro Económico Mundial

Publicidad - LB2 -

La presidenta expuso su estrategia para fortalecer el mercado interno, la inversión y la soberanía nacional.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La lo presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó este miércoles ante empresarias y empresarios de 17 países miembros del Foro Económico Mundial el Plan México, una estrategia económica integral que busca fortalecer el mercado interno, elevar los salarios, fomentar la inversión pública y privada y consolidar la soberanía alimentaria y energética del país.

Durante su exposición, la mandataria destacó el optimismo del Gobierno de México respecto a la relación con sus socios comerciales de América del Norte —Estados Unidos y Canadá— y subrayó que la visión del plan es impulsar la producción nacional reduciendo las importaciones provenientes de países sin tratado comercial con México.

- Publicidad - HP1

El Plan México contempla acciones clave como el fortalecimiento de la conectividad ferroviaria, carretera, aeroportuaria y portuaria; la generación de 26 mil megawatts de energía por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), complementados con inversión privada; y la ejecución de 158 proyectos de transmisión eléctrica. También incluye un marco de producción para Petróleos Mexicanos (Pemex) de 1.8 millones de barriles diarios, además del desarrollo de infraestructura para gas natural.

Entre los objetivos sociales, Sheinbaum anunció inversiones en tecnificación de riego agrícola, la construcción de 1.7 millones de viviendas durante su administración, la creación de 200 mil espacios en educación media superior y 330 mil en educación superior, así como la reducción del 50 por ciento de los trámites mediante procesos de simplificación y digitalización.

La presidenta también detalló la puesta en marcha de 26 Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI) —15 distribuidos en el país y 11 en el sur-sureste— que ofrecerán incentivos económicos para atraer inversión y fomentar el crecimiento regional.

Finalmente, Sheinbaum adelantó la presentación del proyecto “México, país de innovación”, basado en cuatro ejes: formación científica y humanista desde la niñez hasta la educación superior; creación de la Impulsora Nacional de Innovación a través de la Banca de Desarrollo; fortalecimiento de Servicios de Ingeniería; y establecimiento del Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial, enfocado en el uso ético y estratégico de esta tecnología tanto en el sector público como en el privado.

Con esta propuesta, la mandataria busca consolidar una agenda de desarrollo sostenible y equitativo que combine innovación tecnológica, crecimiento económico y bienestar social como pilares de su política nacional.