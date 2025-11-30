Presenta AMLO su libro ‘Grandeza’ y afirma que solo volvería al espacio público por tres causas

Publicidad - LB2 -

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció públicamente este domingo 30 de noviembre para presentar su nuevo libro titulado Grandeza, en un mensaje difundido a través de sus redes sociales. Desde su rancho en Palenque, Chiapas, el exmandatario compartió una reflexión sobre su vida política, su legado de gobierno y su actual etapa de retiro, en la que, aseguró, se dedicará por completo a la escritura.

Durante su mensaje, López Obrador reiteró que su retiro de la política activa es definitivo y sin simulaciones. “Estoy jubilado. No me siento insustituible, no quiero actuar como caudillo ni como poder tras el trono”, afirmó. Aun así, dejó en claro que solo volvería a la esfera pública bajo tres circunstancias: para defender la democracia, respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum o proteger la soberanía nacional.

El exjefe del Ejecutivo habló también sobre el contenido de Grandeza, obra en la que reivindica la herencia cultural de los pueblos originarios de México y su influencia en la identidad nacional. Citando al antropólogo Guillermo Bonfil Batalla, López Obrador afirmó que se trata de recuperar “la civilización negada”, y sostuvo que, gracias a ese legado, “México sigue siendo una potencia cultural en el mundo”.

En su repaso por los logros de su administración (2018-2024), destacó que durante su sexenio la desigualdad se redujo en 16%, mientras que los ingresos de las clases más pobres aumentaron 35% y los de la clase media 20%. Afirmó además que 13.4 millones de personas salieron de la pobreza, a pesar del impacto económico provocado por la pandemia de COVID-19.

López Obrador hizo un llamado a cerrar filas en torno al actual gobierno federal: “No hay que hacerle sombra a nuestra presidenta. Ella es quien conduce y lo está haciendo muy bien. No hay que dividirnos, hay que estar unidos”. Reconoció en Claudia Sheinbaum una “mujer excepcional” que da continuidad a la transformación iniciada durante su sexenio.

El exmandatario adelantó que ya trabaja en su siguiente libro, el cual se titulará Gloria, y que su nuevo enfoque será ser teórico del Humanismo Mexicano, doctrina política que definió su gestión. “Ahora no estoy en la praxis, estoy en la teoría. Me dedicaré a fundamentar lo que hicimos”, explicó, descartando por ahora una gira de promoción para su obra recién publicada.

Con este mensaje, Andrés Manuel López Obrador reaparece en el debate público en una nueva faceta, ya no como figura de poder, sino como autor e ideólogo. Aunque insiste en su retiro, dejó claro que su voz podría volver a alzarse si se trata de defender los principios fundamentales del país.