Por decisión del pueblo, Claudia Sheinbaum se convierte en la primera Presidenta de la República

Con una diferencia de más de 30 puntos, Claudia Sheinbaum gana la elección y será la primera Presidenta de México.

Ciudad de México .- Claudia Sheinbaum Pardo, se convertirá en la primera mujer Presidenta de México, esto tras obtener entre el 58.3 % y el 60.7 % de las preferencias en el electorado durante los comicios del 2 de junio, de acuerdo con la información, – dada cerca de las 00:00 horas del 3 de junio –, de más 50 mil casillas cotejadas en el Conteo Rápido realizado por Instituto Nacional Electoral (INE).

*“Por primera vez en 200 años de la República me convertiré en la primera Presidenta de México y como lo he dicho en otras ocasiones, no llego sola, llegamos todas, con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras, con nuestras madres, con nuestras hijas y con nuestras nietas”, celebró.*

Con una participación entre el 60% y el 61.5%, Sheinbaum Pardo agradeció a las y los mexicanos que salieron a defender la democracia durante esta jornada electoral, en la que puntualizó que tras 200 años de la República, México tiene a su primera mujer Presidenta.

*“El día de hoy demostramos que México es un país democrático con elecciones pacíficas’’, puntualizó.*

Al respecto, también compartió con alegría la felicitación hecha por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, minutos antes de su primer mensaje como virtual ganadora de la Presidencia de la República.

*“Gracias en especial a la llamada que recibí hace un momento y al video que se hizo público, gracias a la felicitación del presidente Andrés Manuel López Obrador, un hombre excepcional, único, que ha transformado para bien la historia de nuestro país”, expresó.*

Asimismo, reconoció a la candidata de la coalición ‘’Fuerza y Corazón por México’’ conformada por los partidos PAN, PRI y PRD, así como a Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano por sus felicitaciones tras darse a conocer los resultados del Conteo Rápido.

*’’Quiero agradecer a Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata de ‘’Fuerza y Corazón por México’’ por su llamada que recibí hace unos minutos reconociendo el triunfo y también a Jorge Álvarez Máynez, por su llamada, candidato de Movimiento Ciudadano, reconozco su participación en estas elecciones libres y democráticas’’, añadió.*

Durante su mensaje, Claudia Sheinbaum aseguró que durante su gobierno, la política del Humanismo Mexicano será siempre el eje que dé rumbo a sus decisiones con la finalidad de continuar con la construcción de un México con más justicia, libertades y derechos para todos los mexicanos y mexicanas.

*“Nuestro deber es y será siempre velar por cada una y cada uno de los mexicanos, sin distingos; así que, aunque muchas mexicanas y mexicanos no coincidan plenamente con nuestro proyecto, habremos de caminar en armonía para seguir construyendo un México justo y más próspero (…) Nuestro gobierno será honesto, sin influyentismo, sin corrupción, ni impunidad’’, destacó.*

Finalmente, celebró que durante la jornada de este 2 de junio, la Cuarta Transformación avanza y se consolida como un movimiento a favor del pueblo de México.

*“La diferencia para la Presidencia de la República es de más de 30 puntos y es importante dar a conocer que, aún considerando el rango más bajo que fueron dados a conocer con estos resultados preliminares, hemos ganado la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y probablemente también en la Cámara de Senadores”, concluyó.*

