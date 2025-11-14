Plantea Monreal apertura al debate sobre revocación de mandato en el Congreso

Publicidad - LB2 -

El diputado aseguró que hay tiempo suficiente para legislar antes del inicio del proceso electoral de 2027.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que aunque no hay una fecha establecida para la aprobación de la reforma en materia de revocación de mandato, existe plena disposición para abrir un proceso amplio de deliberación y análisis legislativo. El legislador de Morena señaló que el Congreso tiene hasta junio de 2026 para adecuar la ley secundaria correspondiente, sin poner en riesgo el calendario electoral de 2027.

En declaraciones a medios de comunicación, Monreal consideró prudente que el debate se haya pospuesto ante la cercanía del cierre de sesiones ordinarias —previsto entre el 11 y 12 de diciembre—, y dejó abierta la posibilidad de que el tema se retome en el próximo periodo, que inicia en febrero. Subrayó que la propuesta presentada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar plantea que el ejercicio de revocación coincida con el día de la elección constitucional, es decir, el primer domingo de junio de 2027.

- Publicidad - HP1

El también coordinador de la bancada de Morena precisó que, de aprobarse la reforma, será necesario prever en el Presupuesto de Egresos de 2026 los recursos necesarios para organizar dicho ejercicio en 2027. Monreal destacó que se garantizará la suficiencia presupuestal para no afectar la operatividad del proceso electoral federal ni de los comicios locales que se celebren ese año.

Sobre la elección del Poder Judicial —tema incluido en la agenda de reforma electoral impulsada por el Ejecutivo—, el diputado indicó que por el momento no hay una iniciativa formal en la Cámara de Diputados. Comentó que esperarán a que la Comisión Presidencial remita su propuesta, prevista inicialmente para diciembre, antes de iniciar un debate sobre ese punto. Mientras tanto, reiteró que cualquier discusión en torno al tema permanece en el terreno de las conjeturas.

En otro orden de ideas, Monreal Ávila informó que la Cámara de Diputados se allanará a las modificaciones que el Senado realice a la minuta sobre la Ley contra la extorsión. Explicó que, aunque esta ley fue enviada desde San Lázaro, existen preocupaciones legítimas —incluso al interior de Morena— sobre la proporcionalidad de las sanciones penales. En ese sentido, anticipó que podrían aceptar las correcciones del Senado la última semana de noviembre, una vez que el dictamen sea devuelto a la Cámara baja.

Respecto a la demanda de la CNTE de abrogar la Ley del ISSSTE, el legislador reconoció que se trata de un asunto sensible, pero advirtió que tiene implicaciones fiscales considerables. Señaló que el presupuesto ya fue aprobado y que no existen actualmente los recursos suficientes para asumir ese cambio, aunque dejó abierta la posibilidad de una revisión futura.

Finalmente, Monreal enlistó otras leyes pendientes en el Congreso antes del cierre del periodo: la ley sobre vapeadores electrónicos, la nueva ley de aguas nacionales —cuyo debate comenzará en foros de consulta esta semana—, y la ley arancelaria, que aún espera observaciones de la Secretaría de Economía. Añadió que se busca presentar próximamente una iniciativa sobre economía circular, la cual ya ha sido parcialmente consensuada con el sector industrial.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.