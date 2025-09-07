Piden sinaloenses a “Chapos” y “Mayos” dejen de arrastrarlos a un conflicto que no les pertenece

Publicidad - LB2 -

Más de 50 mil personas tomaron las calles de Culiacán para exigir a las autoridades estatales y federales restablezcan el orden a un año de la guerra al interior del Cártel de Sinaloa.

Culiacán, Sinaloa (ADN/Arturo Hernández) .– Los manifestantes de la “Marcha por La Paz”, llevada a efecto este domingo en Culiacán, pidieron a “Los Chapitos” y a “Los Mayitos”, dejen de arrastrar a los sinaloenses a un conflicto que nos les pertenece y que hasta el momento, a dejado poco menos de 2 homicidios y más de 2 mil desaparecidos.

A días de cumplirse un año del conflicto al interior del Cártel de Sinaloa, los 50 mil participantes vestidos de blanco dejaron en claro el mensaje: exigir que quienes iniciaron este enfrentamiento dejen de arrastrar a una sociedad que solo desea vivir en un Culiacán libre, trabajador y lleno de fe, siempre dispuesto a salir adelante.

De acuerdo a los organizadores de la “Marcha por La Paz”, acudieron no menos de 50 mil sinaloenses a esta manifestación en reclamo a la autoridad para que restablezca el orden a un año de violencia que ha costado la vida de poco menos de 2 mil personas por el conflicto entre “Los Chapitos” y “Los Mayitos”.

Los participantes empezaron a congregarse desde poco antes de las 8:30 horas de este domingo en la escalinata de La Lomita, iglesia católica ubicada en lo alto de la ciudad y en donde desemboca la avenida Álvaro Obregón, una de las principales de la ciudad.

Ahí los esperaban músicos de banda para acompañar la movilización, al ser uno de los sectores mas agraviados por la violencia al desaparecer la vida nocturna.

Con la bandera de México ondeando en todo lo alto, los participantes se enfilaron rumbo a catedral, ubicada en el centro de la Ciudad, no sin antes haber recibido la bendición del Obispo de la Diócesis de Culiacán, Jesús José Herrera Quiñónez.

En su andar lanzaron reclamos a la autoridad, sobre todo al Gobernador Rubén Rocha Moya, a quien consideran el causante de la situación que vive Sinaloa, sobre todo Culiacán.

En la marcha participaron ciudadanos cansados de un conflicto que no les pertenece, además de familias que han perdido seres queridos a causa de la violencia, y personas que buscan a desaparecidos, además de empresarios afectados en su patrimonio.

En el recorrido se unieron adultos mayores jóvenes, colectivos de buscadores de desaparecidos, madres rastreadoras, grupos religiosos, bandas, influencers locales, funcionarios y políticos.

Después de un mitin a un costado de catedral en el que participaron varios oradores, entre ellos representantes empresariales, familiares de los asesinados, así como desaparecidos, la coincidencia fue el reclamo a las autoridades fue la ineficacia mostrada hasta el momento para restablecer el orden.

Es de llamar la atención que la Iglesia Católica convocará a sus feligreses a participar en la marcha, que justo es mencionar, se llevó a efecto sin problema alguno.

