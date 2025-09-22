Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    septiembre 22, 2025 | 15:37
    InicioMéxico

    Piden desafuero para Adán Augusto por sus presuntos nexos con “La Barredora”

    México

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    Publicidad - LB2 -

    Legisladora del PAN hizo la solicitud esta mañana en la Cámara de Diputados, y pide que el líder de Morena en el Senado sea llevado ante las autoridades por su presunta complicidad con Bermúdez Requena.

    Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) .- La diputada María Elena Pérez-Jaén, del Partido Acción Nacional, solicitó juicio político en contra del senador de Morena Adán Augusto López Hernández, por sus presuntos nexos con el grupo criminal “La Barredora”.

    - Publicidad - HP1

    La legisladora del PAN acudió a la oficialía de partes de la Cámara de Diputados, y presentó el documento mediante el cual hace la solicitud para que se le haga un juicio político a Adán Augusto López Hernández, en donde se establezca su desafuero para que pueda ser llevado ante la justicia por su relación con el exsecretario Estatal de seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez.

    La semana pasada, la Interpol capturó en Paraguay, y días después expulsó a Hernán Bermúdez Requena, para entregarlo a las autoridades de México.

    El exjefe policiaco es señalado de ser líder de un grupo criminal mientras se desempeñó como Secretario de Seguridad en la administración estatal de Adán Augusto López, en Tabasco.

    De acuerdo a las investigaciones, “La Barredora”, se dedicaba al huachicol y a la extorsión, y después de algunas investigaciones, se informó que era muy probable que Adán Augusto estuviera relacionado con él.

    Cuando se le preguntó al líder de Morena en el Senado, comentó estar tranquilo y que él no tenía nada que ver con este tema, y que no tenia conocimiento de las actividades de quien fuera de su jefe de seguridad en la entidad.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo electrónico.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
    No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Estado

    Obtiene Francisco Sánchez primer lugar en ránking de diputados locales de Chihuahua

    El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas,...
    Juárez / El Paso

    Acuerdan instalar nuevas bases de seguridad en Chihuahua para reforzar patrullajes

    La estrategia contempla operativos en Juárez, Chihuahua capital y zonas serranas. Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) -...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.