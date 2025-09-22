Piden desafuero para Adán Augusto por sus presuntos nexos con “La Barredora”

Publicidad - LB2 -

Legisladora del PAN hizo la solicitud esta mañana en la Cámara de Diputados, y pide que el líder de Morena en el Senado sea llevado ante las autoridades por su presunta complicidad con Bermúdez Requena.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) .- La diputada María Elena Pérez-Jaén, del Partido Acción Nacional, solicitó juicio político en contra del senador de Morena Adán Augusto López Hernández, por sus presuntos nexos con el grupo criminal “La Barredora”.

La legisladora del PAN acudió a la oficialía de partes de la Cámara de Diputados, y presentó el documento mediante el cual hace la solicitud para que se le haga un juicio político a Adán Augusto López Hernández, en donde se establezca su desafuero para que pueda ser llevado ante la justicia por su relación con el exsecretario Estatal de seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez.

La semana pasada, la Interpol capturó en Paraguay, y días después expulsó a Hernán Bermúdez Requena, para entregarlo a las autoridades de México.

El exjefe policiaco es señalado de ser líder de un grupo criminal mientras se desempeñó como Secretario de Seguridad en la administración estatal de Adán Augusto López, en Tabasco.

De acuerdo a las investigaciones, “La Barredora”, se dedicaba al huachicol y a la extorsión, y después de algunas investigaciones, se informó que era muy probable que Adán Augusto estuviera relacionado con él.

Cuando se le preguntó al líder de Morena en el Senado, comentó estar tranquilo y que él no tenía nada que ver con este tema, y que no tenia conocimiento de las actividades de quien fuera de su jefe de seguridad en la entidad.

