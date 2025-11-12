Pide Ricardo Anaya que no se politicen investigaciones financieras y exige correcciones a ley de extorsión

Publicidad - LB2 -

El coordinador del PAN en el Senado advirtió que la reforma, tal como está, podría liberar a delincuentes y respaldó comparecencia por el caso de Uruapan.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, pidió al gobierno federal que las investigaciones sobre presunto lavado de dinero en empresas de sorteos y juegos se conduzcan “con objetividad, profesionalismo y sin tintes políticos”. En entrevista con medios, el legislador sostuvo que su partido respalda el combate a la delincuencia organizada, pero exigió que la procuración de justicia no se utilice con fines partidistas.

“Por supuesto que se tiene que combatir a cualquier organización que se dedique al lavado de dinero y se le tiene que aplicar todo el peso de la ley. Lo importante es que el gobierno no politice la justicia ni use los órganos del Estado para ir contra adversarios políticos”, declaró el senador, en referencia a la reciente investigación que involucra a empresas vinculadas con el Grupo Salinas, señalado por las autoridades financieras.

Anaya también se pronunció sobre el proceso de selección de magistrados electorales, al que calificó de “farsa”, argumentando que Morena busca colocar perfiles afines en los tribunales locales. “Cuando se hicieron elecciones de magistrados en abril ni siquiera se pidieron las evaluaciones de los senadores. Morena define a los elegidos y los aprueba con su mayoría. Quieren jueces que obedezcan al partido, no a la ley”, sostuvo.

Respecto a la reforma sobre el delito de extorsión, actualmente en discusión en el Senado, Anaya advirtió que la minuta enviada por la Cámara de Diputados debe corregirse antes de su aprobación. “Hay estados como Guerrero donde las penas son mayores que las previstas en la ley general; si se aprueba tal como está, implicaría la liberación de delincuentes ya sentenciados por extorsión”, explicó. Subrayó que su bancada apoyará la reforma solo si se garantiza que “quienes cometieron ese delito cumplan sus condenas”.

El legislador reiteró que la extorsión “es uno de los delitos que más lastima a las familias y a los pequeños comerciantes”, pues afecta a sectores como el agro y el comercio local mediante el cobro de cuotas o “derecho de piso”. “Queremos combatir la extorsión, pero sin generar impunidad”, afirmó.

Anaya también respaldó la propuesta del senador Luis Donaldo Colosio Riojas de citar a comparecer al titular de la Guardia Nacional para explicar el retiro de tropas en Uruapan, Michoacán, previo al asesinato del alcalde Carlos Manzo. “Queremos entender qué sucedió. Hay información de que la persona detenida como responsable fue ejecutada en lugar de ser interrogada, lo cual plantea muchas dudas”, señaló.

En cuanto al debate sobre la revocación de mandato, Anaya calificó la propuesta de Morena como “un acto de miedo” ante la pérdida de apoyo popular. “Si quieren que la presidenta vaya en la boleta, que la pongan. Pero si se lleva a cabo, debe incluir también a los gobernadores, sobre todo a los que tienen vínculos con el crimen organizado. Que la gente decida quién debe seguir y quién no”, afirmó.

Finalmente, el coordinador panista respaldó las marchas juveniles convocadas para el próximo domingo, a las que describió como “una expresión genuina de participación ciudadana”. Hizo un llamado al gobierno federal a no infiltrar provocadores ni criminalizar la protesta. “Que escuchen a los jóvenes, que no les tengan miedo. Es bueno para la democracia que salgan a la calle a expresarse con libertad”, concluyó.