Organizaciones exigen incluir impuestos al alcohol en el Paquete Económico 2026

Alertan que la ausencia de este gravamen mantiene incompletos los llamados impuestos saludables en México.

Ciudad de México (ADN/Staff) – Organizaciones civiles urgieron al Congreso de la Unión a incluir impuestos a las bebidas con alcohol dentro del Paquete Económico 2026, al advertir que de lo contrario los llamados impuestos saludables permanecerán incompletos. Recordaron que el consumo de alcohol está asociado con 41 mil muertes anuales en México, además de más de 200 enfermedades, incluyendo cánceres y cirrosis hepática.

Los representantes de la Red de Acción sobre Alcohol (RASA), Fundar, Centro de Análisis e Investigación, El Poder del Consumidor y Salud Justa Mx expresaron su beneplácito porque el Gobierno Federal incluyó en la propuesta de Hacienda impuestos al tabaco y a las bebidas azucaradas, pero señalaron que aún son medidas insuficientes.

Luis Alonso Robledo, de RASA, sostuvo que gravar las bebidas alcohólicas permitiría avanzar hacia un país más justo y con finanzas más sólidas, dado que su consumo está vinculado con seis de las diez principales causas de muerte y con 20% de los siniestros viales fatales. Recordó además que en 2023, 45% de los homicidios dolosos y 65% de las muertes en riñas callejeras ocurrieron bajo efectos del alcohol, mientras que las mujeres tienen 3.5 veces más riesgo de sufrir violencia severa cuando su pareja consume estas bebidas.

En tanto, Iván Benumea, de Fundar, afirmó que el Congreso aún tiene margen para fortalecer la propuesta de Hacienda y adoptar las mejores prácticas internacionales de la OMS en materia fiscal.

Por su parte, Alejandro Calvillo, de El Poder del Consumidor, subrayó que el impuesto a las bebidas azucaradas debería elevarse a 7 pesos por litro, equivalente al 20% de su precio, para lograr efectos claros en la reducción del consumo. Recordó que México es uno de los mayores consumidores de refrescos en el mundo y que este hábito está directamente relacionado con altos índices de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Finalmente, Erick Antonio Ochoa, de Salud Justa Mx, celebró la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien reconoció el compromiso con la salud pública, pero pidió a los legisladores aumentar el IEPS al tabaco a 3 pesos por cigarro, lo que ayudaría a reducir las más de 63 mil muertes anuales atribuibles al tabaquismo y, al mismo tiempo, fortalecer la recaudación destinada al sector salud.

Las organizaciones coincidieron en que dejar fuera al alcohol sería una omisión injusta e insostenible, y llamaron a que el Paquete Económico 2026 no solo sea un mecanismo de recaudación, sino también una política de prevención y salud pública.

