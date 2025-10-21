Noroña pedirá licencia en el Senado para viajar a Palestina: “Israel continúa con el genocidio”

Publicidad - LB2 -

El senador de Morena confirmó que viajará del 22 de octubre al 2 de noviembre; dijo que su vuelo será financiado por Emiratos Árabes Unidos.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El senador Gerardo Fernández Noroña confirmó este martes que pedirá licencia a su cargo en el Senado de la República para realizar una visita oficial a Palestina, donde —dijo— busca expresar su solidaridad con el pueblo palestino ante lo que calificó como un “genocidio continuado” por parte de Israel.

“Voy a Palestina. Me voy este miércoles 22 de octubre en la noche y regreso el 2 de noviembre”, informó el legislador morenista en conferencia de prensa.

Noroña aclaró que su licencia no responde a motivos políticos internos ni a un eventual nombramiento en el gabinete federal, sino a una invitación formal que recibió de autoridades palestinas para recorrer campos de refugiados y sostener reuniones con representantes humanitarios.

“Dado que Israel no ha cumplido el alto al fuego y continúa el genocidio y el bloqueo a la ayuda humanitaria, reprogramamos el viaje y lo haremos en estas fechas”, explicó.

El senador indicó que el boleto de avión será cubierto por el gobierno de Emiratos Árabes Unidos, en reconocimiento —afirmó— a su postura de solidaridad con la causa palestina.

“Voy a atender la invitación para coadyuvar en esta iniciativa de rescate de niños huérfanos y, más allá, de cualquier ser humano que pida refugio frente a las atrocidades”, expresó.

Fernández Noroña precisó que, aunque podía viajar sin pedir licencia, decidió hacerlo “por la observación constante” que existe sobre su labor legislativa, y subrayó que su ausencia será temporal.

El viaje ocurre en medio de una nueva escalada de violencia en la Franja de Gaza, donde organismos internacionales como el Programa Mundial de Alimentos (PMA) han advertido sobre una crisis humanitaria sin precedentes, con más de medio millón de personas en riesgo de hambruna y severas dificultades para distribuir ayuda.