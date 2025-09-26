“No oculté nada”: Adán Augusto responde por ingresos y contratos

Publicidad - LB2 -

El senador presentó documentación fiscal y patrimonial para desmentir acusaciones mediáticas; confirma ingresos por más de 78 millones entre 2023 y 2024.

Ciudad de México. (ADN/Staff) – En una conferencia de prensa realizada este 26 de septiembre, el senador Adán Augusto López Hernández, coordinador de la bancada de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), respondió de forma detallada a los recientes señalamientos mediáticos que lo acusan de recibir recursos de empresas señaladas como “fantasma” y de posible conflicto de interés durante su paso por el gobierno de Tabasco.

Adán Augusto calificó los reportajes difundidos por N+ (Televisa) como parte de una “embestida de la derecha conservadora” y una campaña que no sólo lo ataca a título personal, sino que tiene como fin “socavar al movimiento de la Cuarta Transformación”.

- Publicidad - HP1

Documentación patrimonial y fiscal

Durante su intervención, presentó sus declaraciones fiscales de 2023 y 2024, así como su declaración patrimonial modificada del 17 de mayo de 2025, recibida y sellada por la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores. En ellas, afirmó haber reportado de manera íntegra sus ingresos como persona física con actividad empresarial y profesional, correspondientes principalmente a:

Servicios legales profesionales

Arrendamientos

Venta de ganado (heredado)

Intereses bancarios

Dividendos

Señaló que en 2023 declaró ingresos por 22.6 millones de pesos, mientras que en 2024 estos ascendieron a más de 56 millones, lo cual coincide, dijo, con lo reportado al SAT y a la Contraloría del Senado. De estos ingresos, pagó más de 1.7 millones de pesos en impuestos en 2024, y presentó pagos mensuales parciales en 2025, según sus registros personales.

Herencias en EE. UU. y empresas familiares

Explicó que parte de sus ingresos se derivan de transferencias legales recibidas desde Estados Unidos, producto de una herencia de su padre, que mantenía cuentas en bancos como Wells Fargo y PNC. Aclaró que actualmente está en litigio otro patrimonio relacionado con su madre y un departamento en Houston, Texas, que también forma parte del proceso sucesorio.

Sobre su participación en empresas, mencionó ser accionista en dos sociedades mercantiles:

Organización de Élite , actualmente inactiva

, actualmente inactiva Corporación Inmobiliaria Villahermosa, propietaria de una torre empresarial

️ Respuesta a contratos y supuestos conflictos de interés

Cuestionado por Claudia Flores (N+) sobre supuestas transferencias recibidas de empresas como GH Servicios Empresariales y Rabatte Contratista, el senador confirmó haber recibido pagos por servicios profesionales, pero negó cualquier irregularidad. Aclaró que GH fue retirada del listado de empresas con operaciones inexistentes (69-B del SAT) mediante sentencia en 2018, y que su relación fue legal y fiscalmente registrada.

Sobre Rabatte, admitió no recordar con precisión si esta tuvo contratos con el gobierno estatal durante su gestión como gobernador, pero rechazó haber firmado personalmente contratos, reiterando que la asignación de obra pública corresponde a las dependencias técnicas y no al gobernador directamente.

Relación con Sheinbaum y unidad en Morena

Al ser interrogado sobre su relación con la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que mantiene comunicación institucional y respeto mutuo, y que ella cuenta con su total respaldo, al tiempo que rechazó rumores de rompimiento o división interna en Morena. Negó haber recibido solicitud de licencia y dijo que seguirá al frente de la JUCOPO hasta el final de la legislatura, como le fue conferido por el grupo parlamentario.

También fue cuestionado por señalamientos sobre el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, acusado de vínculos con grupos criminales. Admitió haberlo nombrado, pero negó conocer o haber recibido informes de presuntas actividades ilícitas durante su administración. Afirmó que si las autoridades lo citan, comparecerá voluntariamente.

“Yo no oculto nada”, dice Adán Augusto

El senador insistió en que nunca ha ocultado sus ingresos, ni ha cometido irregularidades fiscales, y que ha sido el primer gobernador de Tabasco en hacer pública su declaración patrimonial. “He sido un servidor público y un empresario transparente. Pagué impuestos por casi 2 millones de pesos el año pasado. No tengo nada que esconder”, dijo.

Cerró la conferencia con una defensa abierta al legado del presidente Andrés Manuel López Obrador y el respaldo al gobierno actual. “Esta transformación sigue adelante y quienes quieran dividirla, se van a quedar con las ganas”, sentenció.

Galería