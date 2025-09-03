México y Estados Unidos refuerzan cooperación en seguridad con nuevo grupo de alto nivel

Publicidad - LB2 -

Ambos países acuerdan frenar tráfico de fentanilo, armas y migración ilegal en la frontera.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Los gobiernos de México y Estados Unidos emitieron este 3 de septiembre una declaración conjunta en la que reafirmaron su cooperación en materia de seguridad. El documento fue difundido por el Departamento de Estado de EE. UU. durante la visita oficial del secretario Rubio y establece compromisos inmediatos en torno al combate a la delincuencia organizada transnacional y la protección de la frontera común.

El acuerdo se sustenta en principios de reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial, así como en la responsabilidad compartida y la confianza mutua. Ambas administraciones señalaron que uno de los objetivos centrales es desmantelar las redes criminales que operan entre los dos países, enfocándose en el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas, así como en el flujo ilegal de armas y personas.

- Publicidad - HP1

Como parte del mecanismo, se anunció la creación de un grupo de alto nivel que se reunirá periódicamente para dar seguimiento a los compromisos. Este órgano tendrá entre sus tareas la vigilancia de túneles clandestinos, el combate al robo de combustible, la supervisión de flujos financieros ilícitos y el fortalecimiento de inspecciones, investigaciones y enjuiciamientos relacionados con la delincuencia organizada.

El comunicado destacó que la coordinación bilateral ha permitido avances en la reducción del tráfico de fentanilo, el reforzamiento de la seguridad fronteriza y la mejora en el intercambio de información, todo ello dentro de los marcos legales de ambos países. También se estableció la intención de ampliar la colaboración en materia de salud pública con campañas conjuntas para prevenir el consumo de opioides y sustancias ilícitas.

El texto subrayó que las acciones acordadas no solo buscan contener fenómenos delictivos transfronterizos, sino también brindar mayor protección a los ciudadanos y seguridad a las comunidades en ambos lados de la frontera. Esta estrategia se inserta en el marco de cooperación más amplio que ambos gobiernos han construido en los últimos años para atender de manera integral la crisis de drogas sintéticas y los flujos migratorios irregulares.

La declaración conjunta concluye con la reafirmación de la voluntad de México y Estados Unidos de mantener una relación de trabajo estrecha en el ámbito de la seguridad y la justicia, privilegiando la coordinación y el respeto mutuo como ejes de la relación bilateral.