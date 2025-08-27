Movil - LB1 -
    agosto 27, 2025 | 18:28
    México suspende servicios postales a EU en un contexto internacional

    POR Redacción ADN / Agencias
    México ha decidido suspender sus servicios postales hacia Estados Unidos, sumándose a una lista de países que incluye a Alemania, Australia, Canadá, Japón y Nueva Zelanda.

    Ciudad de México (ADN/Staff) .- Esta decisión fue comunicada oficialmente por la Cancillería mexicana, que ha estado en constante diálogo con las autoridades estadounidenses y organismos postales internacionales para abordar esta situación.

    La medida se enmarca en un contexto de revisión de los servicios postales entre naciones, donde la seguridad y la eficiencia son prioridades. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha enfatizado que el país está comprometido a mantener una comunicación fluida con sus contrapartes en Estados Unidos para encontrar soluciones que permitan reanudar los servicios de manera ordenada y segura.

    El comunicado de la Cancillería también destaca la importancia de establecer mecanismos que aseguren la continuidad de los envíos postales, garantizando que se cumplan con los estándares internacionales. Este esfuerzo es parte de un proceso más amplio que busca fortalecer las relaciones bilaterales y mejorar la logística de los servicios postales entre ambos países.

    Además, se espera que el diálogo continuo con las autoridades estadounidenses facilite la identificación de las causas que llevaron a esta suspensión y permita la implementación de medidas correctivas. La cooperación internacional en el ámbito postal es fundamental, ya que afecta no solo a las relaciones comerciales, sino también a la comunicación personal entre ciudadanos de ambos países.

    La suspensión de los servicios postales no solo impacta a México y Estados Unidos, sino que también refleja una tendencia global en la que varios países están reevaluando sus políticas postales. Esta situación podría llevar a un cambio en la forma en que se gestionan los envíos internacionales, lo que podría tener repercusiones en el comercio y el intercambio cultural.

    Finalmente, se espera que en las próximas semanas se den a conocer más detalles sobre los avances en las negociaciones y los posibles plazos para la reanudación de los servicios postales. La Cancillería mexicana ha reiterado su compromiso de mantener informada a la ciudadanía sobre cualquier desarrollo relevante en este tema.

