México destaca como líder automotriz a pesar de aranceles de EEUU

México ha enfrentado desafíos significativos en el ámbito comercial a raíz de las imposiciones arancelarias que afectan a diversas mercancías que no están incluidas en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). A pesar de estos obstáculos, el país ha logrado posicionarse como el principal proveedor automotriz de Estados Unidos durante el primer semestre de 2025, concentrando el 39.4% de las importaciones automotrices de la nación norteamericana.

Ciudad de México (ADN/Staff) .- Según datos proporcionados por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, México superó a otros competidores importantes en el sector automotriz. Japón, por ejemplo, registró solo un 12.5% de las importaciones, mientras que Canadá alcanzó el 12.4% y Corea del Sur un 10.3%. Este desempeño resalta la fortaleza de la industria automotriz mexicana, que se ha adaptado a las condiciones cambiantes del comercio internacional.

El contexto de estas cifras se complica aún más por la política migratoria de Estados Unidos, que ha sido objeto de críticas y ha generado tensiones entre ambos países. Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia, el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha tenido que lidiar con una serie de redadas y deportaciones que han afectado a miles de mexicanos. A finales de julio de 2025, Sheinbaum informó que se habían repatriado alrededor de 75,000 mexicanos desde el inicio de la administración Trump.

Además de los aranceles y la migración, la seguridad ha sido otro tema candente en la relación bilateral. En su primer día de gobierno, Trump designó a los cárteles de narcotráfico mexicanos como organizaciones terroristas, lo que ha generado un fuerte rechazo por parte del Gobierno mexicano. Sheinbaum ha enfatizado que, aunque se busca la coordinación con Estados Unidos, México no se someterá a decisiones que consideren perjudiciales para su soberanía.

La postura de la administración de Sheinbaum se centra en la defensa de los derechos de los mexicanos, subrayando que “en México el pueblo manda”. Esta declaración refleja un compromiso por parte del Gobierno de mantener la dignidad y los derechos de los ciudadanos, a pesar de las presiones externas que puedan surgir.

En conclusión, mientras México navega por un entorno comercial complicado y enfrenta retos migratorios y de seguridad, su capacidad para adaptarse y sobresalir en el sector automotriz demuestra la resiliencia de su economía. La relación con Estados Unidos, aunque tensa, sigue siendo fundamental para el futuro económico del país, lo que obliga a ambos gobiernos a buscar un equilibrio que beneficie a sus respectivas naciones.

