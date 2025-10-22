Mario Vázquez propone crear el FONBIEN para sustituir al FONDEN

Publicidad - LB2 -

El senador panista por Chihuahua plantea un nuevo fondo con recursos garantizados por ley, activación automática y supervisión ciudadana para responder con rapidez a desastres naturales.

Ciudad de México (ADN/Staff) — El senador Mario Vázquez, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó ante el pleno del Senado una iniciativa para crear el Fondo para el Bienestar ante Desastres Naturales (FONBIEN), como un mecanismo que sustituya al desaparecido FONDEN, con el objetivo de garantizar una respuesta inmediata, técnica y transparente ante emergencias.

“No se trata simplemente de un cambio de nombre, sino de una propuesta sólida, diseñada para proteger a las familias mexicanas en los momentos más críticos”, afirmó el legislador chihuahuense.

Vázquez subrayó que las recientes tragedias en Veracruz y Puebla evidenciaron “el fracaso absoluto” de las políticas públicas actuales frente a los desastres naturales, donde —dijo— el gobierno federal se ha visto “rebasado, sin herramientas efectivas ni recursos listos para responder”.

- Publicidad - HP1

Características principales del FONBIEN

Recursos asegurados por ley: se destinará al menos el 0.3% del gasto programable federal cada año , garantizando más de 21 mil millones de pesos en 2026 , con la obligación de incrementarse anualmente.

se destinará , garantizando , con la obligación de incrementarse anualmente. Activación automática y técnica: al declararse una emergencia, los recursos se liberarán de forma inmediata , sin burocracia ni discrecionalidad política.

al declararse una emergencia, los recursos se liberarán , sin burocracia ni discrecionalidad política. Transparencia y participación ciudadana: operará como un fideicomiso público , con comités de supervisión integrados por autoridades y sociedad civil , auditorías externas e informes periódicos al Congreso.

operará como un , con , auditorías externas e informes periódicos al Congreso. Protección financiera moderna: incorporará seguros paramétricos y bonos catastróficos para disponer de fondos sin demoras.

El senador explicó que el nombre “Fondo de Bienestar” busca eliminar “pretextos políticos o partidistas”.

“No importa el nombre, lo importante es que funcione y salve vidas”, enfatizó.

Asimismo, recordó que México fue pionero en el uso de mecanismos financieros contra riesgos naturales, pero estos se abandonaron “por razones políticas y no técnicas”.

“La verdadera razón por la que no se han retomado es porque eliminan la discrecionalidad y exigen transparencia, colocando a la ciudadanía en el centro de la vigilancia y la respuesta”, apuntó.

Finalmente, Vázquez sostuvo que el FONBIEN busca recuperar lo que funcionaba del FONDEN, pero con reglas más claras y controles ciudadanos reales.

“Cuando llega la tormenta, no hay espacio para ideologías: solo hay familias esperando ayuda. A ellas debemos responder con eficacia, rapidez y dignidad”, concluyó.