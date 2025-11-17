Llama Claudia Sheinbaum a evitar provocaciones tras marcha del 15 de noviembre

Publicidad - LB2 -

La presidenta afirmó que la violencia no detendrá la Cuarta Transformación y pidió mantener movilizaciones pacíficas.

Ciudad de México (ADN/Staff) – Tras los hechos de violencia registrados en la movilización del pasado 15 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a evitar provocaciones y mantener la ruta pacífica como eje de acción política. En conferencia matutina, la mandataria federal subrayó que la Cuarta Transformación no será detenida por actos violentos, y advirtió que quienes promueven la confrontación no ayudan al país ni al debate democrático.

“No vamos a caer en la provocación. La violencia no le ayuda a nadie, la gente en México la rechaza”, expresó Sheinbaum desde Palacio Nacional, al tiempo que defendió el carácter pacífico del movimiento que encabeza, recordando las múltiples ocasiones en que el Zócalo capitalino se llenó en manifestaciones sin recurrir a la violencia, bajo el liderazgo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

- Publicidad - HP1

La presidenta señaló que, a diferencia de los señalamientos sobre un supuesto pensamiento único, su gobierno garantiza la existencia de una oposición responsable, con debate de altura. Reiteró que la violencia no forma parte de la historia ni del espíritu de la Cuarta Transformación, cuyos referentes éticos —dijo— se encuentran en líderes como Martin Luther King y Nelson Mandela.

“Marchamos muchas veces sin romper un solo vidrio. Siempre fueron manifestaciones pacíficas. Nadie quiere la violencia, y quien la promueve no contribuye a mejorar el país”, puntualizó.

Sheinbaum también aseguró que los participantes en los incidentes del 15 de noviembre no eran jóvenes del movimiento social actual, sino en su mayoría integrantes de agrupaciones opositoras como la denominada Marea Rosa, así como políticos identificados con bloques contrarios a su proyecto. Aun así, enfatizó que su gobierno no reprime, ni censura, y se mantiene abierto a todas las expresiones, siempre que se conduzcan de forma pacífica.

“La mayoría del pueblo de México y la juventud están con la Transformación. A quienes creen que nos van a debilitar con gritos o insultos, les decimos que no. Aquí estamos fuertes con el pueblo, fuertes, muy fuertes”, afirmó con tono firme, reiterando el respaldo popular que asegura tener.

Finalmente, informó que solicitó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México iniciar una investigación para esclarecer el origen de los actos violentos ocurridos durante la marcha. Aclaró que la intención no es criminalizar la protesta, sino deslindar responsabilidades cuando se rompe el orden con fines ajenos al derecho legítimo a la manifestación.

El llamado se da en un contexto político donde el país se acerca al arranque del proceso electoral de 2027, con un ambiente de alta polarización y múltiples movilizaciones sociales, tanto a favor como en contra del actual gobierno federal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.