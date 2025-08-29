Línea de tiempo: Incidentes violentos en el Congreso mexicano

Publicidad - LB2 -

Tras la agresión de “Alito” Moreno a Gerardo Fernández Noroña en la Comisión Permanente, repasamos los episodios de violencia en el Congreso —de 1999 a 2025— que han puesto en entredicho la civilidad política y el diálogo democrático en México.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La agresión ocurrida en la Comisión Permanente, donde Alejandro “Alito” Moreno golpeó a Gerardo Fernández Noroña, no es un hecho aislado. A lo largo de la historia reciente, los recintos legislativos en México han sido escenario de enfrentamientos físicos y verbales que han puesto en entredicho la civilidad política. A continuación, un repaso de algunos episodios:

1999 – Reforma eléctrica

Diputados del PRI y el PRD se enfrentaron en la Cámara de Diputados durante el debate de una iniciativa de reforma en materia energética. Hubo empujones y gritos que interrumpieron la sesión.

2006 – Reforma fiscal y protesta contra Felipe Calderón

Durante la toma de protesta de Calderón como presidente, diputados del PRD intentaron impedir el acto y se registraron empujones en el pleno.

2009 – “Guerra de sillas” en San Lázaro

En una sesión de la Cámara de Diputados, legisladores de distintos partidos protagonizaron jaloneos y empujones, lanzándose sillas para impedir la votación de un dictamen.

2012 – Protesta contra Peña Nieto

La toma de protesta de Enrique Peña Nieto estuvo marcada por disturbios tanto dentro como fuera del Congreso. En el pleno, diputados de oposición desplegaron mantas y se registraron conatos de enfrentamiento.

2018 – Gritos y empujones en el Senado

En la discusión de la Ley de Remuneraciones, que buscaba reducir el salario de funcionarios, se dieron jaloneos entre senadores de Morena y PAN.

2023 – Debate sobre reforma electoral

En la Cámara de Diputados se registraron empujones y acusaciones entre legisladores de Morena y la oposición, cuando se discutía el llamado “Plan B” de la reforma electoral.

2025 – Comisión Permanente, agresión a Noroña

El más reciente episodio ocurrió en agosto de 2025, cuando Alejandro Moreno, dirigente del PRI, golpeó al presidente de la Comisión Permanente, Gerardo Fernández Noroña, generando una trifulca en la que también resultaron agredidos colaboradores y otros legisladores.

Estos episodios reflejan que la violencia en los recintos legislativos mexicanos no es nueva, pero sí preocupante, pues erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y debilita el diálogo democrático.