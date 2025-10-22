Juan Carlos Loera se consolida como interlocutor clave en la agenda binacional del Paso del Norte

Publicidad - LB2 -

El senador entregó a la SRE, SE, SICT y ANAM las conclusiones de la Reunión Binacional de Comercio Exterior y Aduanas Paso Norte, con propuestas para mitigar los efectos del cierre parcial del Puente Córdova-Américas.

Ciudad de México (ADN/Staff) — El presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte del Senado, Juan Carlos Loera De la Rosa, envió una nota técnica con conclusiones y propuestas sobre el impacto del cierre del carril de carga del Puente Internacional Córdova-Américas, en Ciudad Juárez, a las secretarías de Economía (SE), Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Relaciones Exteriores (SRE) y a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

El documento, resultado de la Reunión Binacional de Comercio Exterior y Aduanas Paso del Norte, fue entregado a los titulares Marcelo Ebrard, Jesús Antonio Esteva, Roberto Velasco y Rafael Mollinedo, respectivamente, con el fin de dar seguimiento técnico y político a los acuerdos para mitigar los efectos económicos y logísticos de esta contingencia fronteriza.

“El objetivo es mantener la competitividad y la seguridad de la frontera más dinámica de América del Norte. Lo que acordamos en el Senado no quedará en el papel: habrá seguimiento técnico y político con la participación de ambos países”, subrayó Loera.

El legislador explicó que el informe incluye propuestas concretas de mitigación presentadas por los sectores empresarial, aduanal y de transporte, orientadas a preservar la operatividad del comercio transfronterizo y fortalecer la infraestructura logística.

Durante la reunión binacional, encabezada por el propio Loera el pasado 6 de octubre, se acordó la creación de un Grupo Técnico Binacional de Seguimiento enfocado en la infraestructura fronteriza del Paso del Norte. Este grupo trabajará de forma coordinada con la Secretaría de Economía y la Cancillería mexicana para diseñar un plan de modernización y reapertura gradual del cruce Córdova-Américas.

“Nuestro compromiso es claro: cada decisión sobre la frontera debe tomarse escuchando a quienes viven y producen en ella. Chihuahua está presente en todas las mesas donde se define el futuro del norte del país”, expresó el senador.

Cabe destacar que Juan Carlos Loera es el único legislador que participó en la reunión de alto nivel sobre puentes y cruces fronterizos celebrada en la Cancillería con autoridades de México y Estados Unidos, y fue invitado por Relaciones Exteriores a un próximo encuentro binacional en territorio estadounidense a finales de año.

Con estas acciones, Loera De la Rosa se posiciona como una voz estratégica en la gestión de soluciones conjuntas ante el Gobierno Federal y sus contrapartes en Estados Unidos, consolidándose como interlocutor clave en la agenda binacional del Paso del Norte.