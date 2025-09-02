Instalan nueva Suprema Corte de Justicia y anuncian plan de austeridad y justicia cercana al pueblo

Publicidad - LB2 -

Sesión solemne en CDMX marca inicio de una Corte electa por voto popular y con mayoría de mujeres.

Ciudad de México (ADN/Staff) – En sesión pública solemne realizada en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la presencia de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, se declaró instalada la nueva integración del máximo tribunal. El acto, presentado como un encuentro republicano entre los tres poderes, abrió con el ingreso de la titular del Ejecutivo y la asistencia de representantes del Legislativo, así como magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, dirigió el mensaje central al “pueblo de México”, al que atribuyó el mandato democrático de la renovación del Poder Judicial. En su intervención, afirmó que la nueva Corte surge “de la voluntad popular”, con paridad de género y una integración mayoritariamente femenina, y destacó la presencia de un ministro indígena que, además, encabeza el tribunal. Subrayó que el objetivo es pasar de una justicia “elitista y lenta” a otra “de puertas abiertas, accesible y plural”.

Aguilar Ortiz enmarcó la instalación en una narrativa histórica que abarca desde el Supremo Tribunal de Justicia de 1815 hasta las constituciones de 1824, 1857 y 1917. Señaló que el momento inaugura una etapa inédita para la justicia constitucional y reiteró que la Corte trabajará con lenguaje claro, rendición de cuentas cotidiana y cercanía con víctimas, academia, sociedad civil y pueblos indígenas y afromexicanos.

El mensaje incluyó compromisos de austeridad, transparencia y combate a la corrupción. Entre las primeras medidas, el ministro presidente anunció que solicitará al órgano de administración judicial ajustar las remuneraciones para que todas las personas juzgadoras ganen menos que la presidenta de la República, con un ahorro estimado de cientos de millones de pesos anuales. También planteó revisar pensiones de ministros en retiro, eliminar seguros de gastos médicos mayores y de jubilación anticipada, y reorientar recursos a la operación de juzgados y resolución de expedientes.

En el plano jurisdiccional, la nueva integración adelantó directrices para consolidar una “justicia real y verdadera” con enfoque pluricultural, humanista, ambiental y de derechos económicos, sociales y culturales, además de perspectiva de género e inclusión. Se anticipó la emisión de acuerdos de gestión para agilizar trámites y plazos legales, así como la adopción de herramientas digitales para modernizar procesos. Asimismo, se anunció el “tercer periodo” del Semanario Judicial, denominado “de la justicia con el pueblo”, y la “duodécima época”, enfocada en pluriculturalidad, igualdad sustantiva e inclusión social.

Respecto de la relación con los otros poderes, Aguilar Ortiz sostuvo que habrá diálogo respetuoso, colaboración institucional y “absoluta independencia”, con la Constitución como guía. A la comunidad empresarial ofreció certeza jurídica en materia ambiental, fiscal, mercantil y social; a medios de comunicación les reconoció como aliados en la transparencia; y a colegios y facultades de derecho las convocó a actualizar planes de estudio hacia una teoría jurídica propia que incorpore la diversidad cultural del país.

El titular de la Corte dirigió un llamado interno a magistraturas, juezas, jueces y personal del Poder Judicial para asumir la transición con ética y disciplina institucional, y confirmó la pronta integración del órgano de administración judicial para atender asuntos urgentes y dar continuidad operativa. La ceremonia concluyó con el Himno Nacional y la despedida de la comitiva presidencial, tras lo cual se convocó a una sesión privada para abordar acuerdos inmediatos de funcionamiento.

Durante el acto, se reiteró que la premisa será ganar la confianza ciudadana “día a día” a través de resoluciones fundadas en la Constitución, de puertas abiertas al escrutinio público y con prioridad a quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad. Con ello, la nueva Suprema Corte fijó su agenda de arranque: austeridad, eficiencia, modernización y justicia cercana a todas las personas.